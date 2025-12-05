ネットフリックス（Netflix）とワーナー・ブラザース ディスカバリー（Warner Bros. Discovery、WBD）は、ネットフリックスがワーナー・ブラザースを買収する最終合意に達したと発表した。取引は、2026年第3四半期に完了する見通し。

買収総額は約720億ドル/約11兆1600億円。企業価値は約827億ドル（約12兆8185億円）とされている。

今回の合意により、ネットフリックスはワーナー・ブラザースの映画・テレビスタジオ、HBO Max、HBOを取得する。

「ハリー・ポッター」や「フレンズ」、「ゲーム・オブ・スローンズ」、「オズの魔法使い」、DCユニバースといったワーナー・ブラザースのコンテンツが、ネットフリックスのストリーミングサービスに加わることになる。

さらに、ネットフリックスはスタジオ機能を強化し、米国内における制作能力を大幅に拡大する。これにより、長期間にわたるオリジナルコンテンツへの投資を継続的に成長させることが可能となるという。

ネットフリックスは、買収後もワーナー・ブラザースの現在の事業運営を維持し、映画の劇場公開なども継続する方針を示している。