有吉は愛されている？

NHK「紅白歌合戦」には音楽界の現状が表れる。一方で司会陣にも芸能界の現在地が反映される。今年の司会の有吉弘行（51）と綾瀬はるか（40）は同局が視聴者から最も支持が得られていると判断した芸能人なのだ。この2人に「あんぱん」のヒロイン・今田美桜（28）と鈴木奈穂子アナウンサー（43）を加えた4人が司会を担当する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

【当時の写真】顔の輪郭が全然違う…「猿岩石」時代の有吉

NHKは紅白の司会に有吉、綾瀬、今田を起用する理由について、こう説明した。「いま日本のお茶の間で最も愛されているお三方」（小池明久・紅白実施本部長）。朝ドラこと連続テレビ小説「あんぱん」（9月末終了）のヒロインだったこともあって起用される今田を除くと、本音に違いない。

紅白は最大級の支持が得られそうな芸能人を司会に据える。たとえば2020〜22年まで司会を務めた大泉洋（52）もそう。司会は出ずっぱりで視聴率に大きく影響するから、人選には慎重になる。

3年連続3回目の司会となる有吉の場合、いま最も愛されているだろうか。広告代理店やテレビ局がCMや番組のキャスティングの参考にするビデオリサーチ社の「タレントイメージ調査」（7月期）を見ると、有吉の名前はベスト20にない。調査対象は関東の12〜69歳の男女約5000人。信頼性は高いとされている。

1位はサンドウィッチマンで5位が司会経験済みの大泉洋。6位はNHKの情報番組「あさイチ」（平日午前8時15分）の司会を務める博多華丸・大吉である。

7位は千鳥、9位はチョコレートプラネット。1983年に司会経験済みのタモリ（80）は10位。いずれも有吉を超えている。2017〜20年の司会だった内村光良（61）も14位に入っている。

有吉は完全に劣勢だ。NHKの目は曇っているのか。いや、レギュラー番組はBSとラジオを含めると13本もあり、芸能界屈指の数を誇る。人気のない人を使うほどテレビマンはお人好しではない。日本テレビ「有吉ゼミ」（月曜午後7時）など有吉の番組は、全年齢層を調査対象とする個人視聴率も良いが、40代以下に対象を絞ったコア視聴率が際立って高いのだ。レギュラー番組が多いのも納得である。

有吉が20位内に入らないタレントイメージ調査はほぼ全年齢層を対象とする。それだと20位内に入らないが、調査を40代以下に限定すると、支持は分厚い。これが有吉人気の実相なのだろう。

有吉は古い価値観にあきれたり、主体性がなく流行を追うような人を嘲笑したりする。個性と多様性を重んじているところが持ち味の一部。それに拍手を送るのは比較的若い世代のほうが多いのではないか。

有吉は毒舌家だが、やさしさがある。若手芸人らを酷評する際には笑みを絶やさない。将来の可能性も決して否定しない。苦労人だからだろう。1996年に日本テレビ「進め！電波少年」でのヒッチハイクで人気者になりながら、たちまち鳴かず飛ばずとなり、再浮上まで約10年もかかった。照れ性なのか有吉は苦労話をまずしないから、この辺の事情を知らない人もいるのではないか。

「有吉のギャグでは笑えない」との批判もよくある。確かにそうだ。もっとも、お笑い系の名司会者であるタモリ、笑福亭鶴瓶（73）のギャグもクスリとする程度。振り返ると、1980年代から、お笑い系司会者であろうが、必ずしも笑いは求められていない。視聴者には明るく番組を進めてくれる程度でいいのだろう。

有吉自身が「てっきり去年までと思っていた」と語っているが、司会は今年限りとなるのではないか。有吉に責任があるわけではなく、外部の人間による司会は3年までに終わるのが一般的なのだ。

例外は人気絶頂期の嵐による2010〜14年までの5年連続と内村光良の2017〜20年までの4年連続くらい。古舘伊知郎（70）は1994〜96年の3年連続、大泉洋も2020〜22年までの3年で司会を離れた。

今田の役割とは

40代以下の有吉への支持は分厚いが、紅白は全世代に向けた番組。50代以上はどうするのだろう。ここで生きてくるのが今田の起用である。

今田がヒロインを務めた「あんぱん」は期間平均で個人視聴率9.0％（世帯16.1％）と上々の数字を残したが、最大のファン層は50代以上の女性なのだ。並みの数ではない。実に約5人に1人が観ていた。

F1層と呼ばれる20〜34歳の女性の約20倍前後にあたる。F2層と称される35〜49歳の女性の約3〜4倍だ。

50代以上は男性も約8人に1人が「あんぱん」を観ていた。今田を司会に起用し、この朝ドラのコーナーを設けたら、50代以上が観てくれる期待が高まる。

紅白と朝ドラの融合はもう既定路線だろう。2020年の司会には朝ドラ「エール」（同年度前期）の準主演・二階堂ふみ（31）が起用された。以降、2023年は「らんまん」（同年度前期）の準主役・浜辺美枝（25）、2024年は「虎に翼」（同年度前期）のヒロイン・伊藤沙莉（31）が司会に迎えられている。「おむすび」（同年度後期）のヒロイン・橋本環奈（26）は2022年から3年連続で司会だった。

紅白も朝ドラも保守本流のテレビ番組だから、親和性が高いと見る。放送中の「ばけばけ」（2025年度後期）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌うハンバート ハンバートも紅白出場が決まっている。

RADWIMPSによる「あんぱん」の主題歌「賜物」も企画コーナーで間違いなく歌われる。この曲は酷評する視聴者も少なくないようだが、待っている視聴者もいるはず。北村匠海（28）、河合優実（24）ら共演陣も紅白出演の準備を始めていることだろう。

今田のCM出演に関するコミッションを所属事務所「コンテンツ・スリー」が大手芸能プロ「ケイダッシュ」のグループ会社に約束どおりに支払わなくなったとして、訴訟に発展しているが、会社同士のビジネス上の問題なので、今田の司会に影響する余地はない。

タモリ起用が分岐点

紅白の司会に最大級の支持が得られそうな人物が起用されるようになったのは総合司会にタモリが起用された1983年から。世間は驚いた。それまで紅白の男性司会者にはNHKアナと歌手以外、起用されたことがなかったからだ。当時、タモリは38歳だった（2021年以降は総合司会、紅組司会、白組司会の区分がなくなり、司会で一本化）。

タモリが司会のフジテレビ「笑っていいとも！」（1982年）が始まってから1年2か月後だった。この番組は放送開始からほどなく大評判となり、タモリ人気も沸騰した。1970年代後半までタモリが売り物にしたイグアナのモノマネなどを一部女性は毛嫌いしていたが、「いいとも」によって、それも吹き飛んだ。

紅白がタモリを司会に要請した背景には視聴率の下落があると見られた。タモリ起用の前々年だった1981年、紅白の世帯視聴率は74.9％だった。ところが起用前年の1982年は同69.9％。5％も落ちてしまった。これは大きい。紅白がタモリ人気に頼ろうとしたとしてもうなずける（当時の紅白は午後9時から。同7〜8時台に1部が始まる2部制への移行は1989年）。

紅白でのタモリはいつも通り。会場のNHKホールの観客に「いいとも！」と言わせたり、出場者に辛口のギャグを浴びせたり。その結果、世帯視聴率は74.2％まで上昇。V字回復を果たした。

綾瀬は6年ぶり4回目の紅白の司会。綾瀬は最も愛されていると言ってもオーバーではない存在ではないか。前出・タレント人気度調査でもトップ。2位の長澤まさみ（38）、3位の新垣結衣（37）らを抑えた。この調査は半年に一度行われるが、綾瀬は2000年代から上位に入り、1位を20回も得ている。

支持のバロメーターであるCM人気も実質1位。よく女優ごとのCM契約数が話題になるが、実際にはあまり関係ない話なのである。契約金をダンピングすれば契約数は簡単に増やせるからだ。

そもそも新興企業と大手有名企業のCMを同一線上で考えることがナンセンスなのである。契約金もCM制作予算もスケールが全く異なる。

ニホンモニターによる今年1月から11月までの契約数を見ると、上位組の女優は20社以上を少し超える。だが、新興企業や中小企業も含まれている。

綾瀬は9社だが、ファーストリテイリング（ユニクロ）、キッコーマン、キリンビール、日本生命保険、P＆Gなど大手有名企業ばかり。契約金も女優でトップというのが芸能界の常識だ。

綾瀬が初めて紅白の司会を務めたのは2013年。主演した大河ドラマ「八重の桜」が放送を終えた後だった。今年は語りを担当している大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の終了後に紅白に臨む。NHKと関係が深い人ということでも綾瀬は司会に起用しやすいだろう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部