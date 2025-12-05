「物流の2024年問題」から丸1年以上──2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に「年960時間」の上限規制が適用された。労働環境の改善が期待される一方、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、モノが運べなくなる懸念が現実味を帯びている。

【写真を見る】〈タンクローリー×21歳女子〉大型トラックで慎重にガソリンを積み込み・荷下ろしをおこなう清水運転員

同様の「2030年問題」も叫ばれている。ドライバーの高齢化は著しく、大型トラック運転手の平均年齢は7.5歳。若い世代のなり手不足は深刻さを増している。

そんな重苦しい課題に、一石を投じたのが千葉テレビの『トラック人生1本道』だ。YouTubeチャンネルにアップされた動画が話題を呼ぶことも。中でも前編で紹介した女性ドライバー・清水ゆきかさん（21）の回は、約80万回再生という異例のヒットとなった。なぜ今、トラックドライバーにスポットライトを当てたのか。そこには、プロデューサーの中村剛氏（30）自身の"原体験"があった。中村氏に話を聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

「兄がドライバーだった」企画の原点

──数ある職業の中で、なぜトラックドライバーに密着しようと考えたのですか？

「きっかけは偶然でした。実は別の番組で運送会社さんを取り上げる機会があって、その時に制作会社のディレクターに『助手席に乗るシーンを撮ってみたい』と提案してみたんです。実際に撮ってみたら、『これ、すごく面白い画（え）になるぞ』と直感しました。

それに、私自身の個人的な想いもありました。実は私の兄も石膏ボードなどの建築資材を運ぶドライバーをやっていますし、友人にも食材や日用品の宅配を頑張っているドライバーがいます。

色々な運送会社さんを回ると、やっぱり平均年齢が50歳とかで、現場は高齢化が進んでいる。『2024年問題』も念頭にありましたが、何より彼らが汗水垂らして働いている現状を、もっと世の中に伝えたい。そう思ったのがスタートでした」

──これまでに20社以上の会社に密着されています。取材交渉などは大変だったのではないですか？

「それが、どこの会社さんも意外なほど協力的だったんです。『ドライバーにフォーカスを当てた番組なんて今までなかったから、ぜひやろう！』と、むしろ歓迎ムードでした。我々は千葉県のローカル局ですが、千葉に限らず、茨城や群馬など関東近郊の運送会社さんの協力いただいています」

──現場の熱量はすごいですね。制作面で苦労されたところはありますか？

「なんでも自分たちでやらなければいけないところですかね。例えば、ロケ隊はたった3人です。ザ・ローカル局という感じです（笑）。

助手席に乗るディレクター、追走車の助手席に乗るサブディレクター、そして追走車を運転する私。カメラマンが編集もやって、なんなら番組の主題歌まで作って歌っているんです。カメラマン兼、編集兼、主題歌担当ですね。

それから、番組スポンサーへの営業回りも、私自身で行いました。『こういう番組を作りたいんです！』って、企画書を持って。全て自分たちでやらなきゃいけない環境でしたが、だからこそ自由に、熱量を持って作れた部分はありますね」

──トラブルはつきものだったのでは？

「一度、ガソリンスタンドでの撮影で、めちゃくちゃ怒られたことがありました。ディレクターが『いい画を撮りたい！』と焦るあまり、トラックから降りて、すぐにカメラを回し始めちゃったんです。そうしたら、スタンドの店員さんに『挨拶もしないで勝手に始めやがって！』とブチギレられてしまって……。

もちろん、その後しっかり反省会はしました。ただ、それくらい一瞬を逃さないように、僕らも本気で作っているんです」

──編集や演出でこだわっている部分はありますか？

「『等身大のドライバーの姿』を伝えることに尽きます。仕事の話だけじゃなく、プライベートな話も交えつつ、撮影用のよそ行きの顔ではない、ありのままの姿を伝えたいと常に意識しています。

撮影は"1本勝負"です。例えば1日密着する場合、午前中の元気なうちに業務の話や段取りなどを聞いておきます。そして、あえて夕方、日が陰ってきたタイミングを狙って"熱い言葉"を引き出すんです」

トラックドライバーの魅力を高める

──中村さん自身も学生時代、東京から北海道までヒッチハイクをし、トラックドライバーに乗せてもらった経験があるとお聞きしました。

「そうなんです。あの時にお世話になった恩返しみたいな気持ちもあります。これまで70人近くのドライバーさんと話してきましたが、皆さん本当にいい顔をして働いている。ロケに行くたびに、『自分も負けてられないな』と思わせてくれる番組です」

──取材を通じて、改めて感じた業界の課題はありますか？

「やはり高齢化ですね。平均年齢が高い会社が非常に多い。若手が1人しかいないなんてザラです。これまでトラックドライバーという仕事は、『2024年問題』や人手不足、あるいは『長時間労働できつい仕事』といった、ネガティブな文脈で語られることが多かったと思うんです。

この番組で職業としての魅力を高める切り口を提示できたことは、すごく意義があったと感じています」

（了。前編から読む）