こういう“自然な若見え”求めてた！！【40・50代】やりすぎ感なし♡「こなれボブ」

自然な若見えを目指すなら、程よい抜け感を演出できる「こなれボブ」がおすすめです。やりすぎ感なく日常に馴染むので、40・50代も取り入れやすいのが嬉しいポイント。大人の余裕を感じさせる「こなれボブ」をさっそくチェックしてみて。

レイヤーが軽やかな動きをプラス

レイヤーによって毛先に動きをプラスしたこなれボブ。揺れるようなスタイリングがおしゃれです。@kaihatsu_tomoyaさんは「長さを変えなくても髪型は変わります」とコメント。髪を伸ばしかけの人にもおすすめです。

ふんわりとしたボリュームが華やか

@ofuke_akifumicasiiさんが「肩で跳ねやすい方やあまり短くしたくない方必見」とコメントしているヘアスタイル。エレガントな雰囲気を演出しつつ、首まわりはすっきりさせた前下がりボブです。レイヤーを入れてふんわりと仕上げることで、大人女性ならではの華やかさを演出できそう。

若々しさを演出できる外ハネボブ

こちらは、@shimanaka_futurさんが「ボブレイヤー × ベージュカラー」と紹介しているヘアスタイル。アクティブな印象の外ハネボブに、まろやかなベージュカラーがやわらかい雰囲気をプラスしています。若々しい印象を与えたい人にもぴったりなヘアスタイルです。

トレンド感のあるくびれボブ

こちらのこなれボブは、トレンド感のあるシルエットによって旬な雰囲気を演出できるのがポイントです。顔まわりのレイヤーや、首元のくびれが小顔見えしそう。ナチュラルで大人っぽい仕上がりなので、自然な若見えを目指す人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@ofuke_akifumicasii様、@shimanaka_futur様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri