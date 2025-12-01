ラグビー芸人・しんや、“交際期間20年”お相手と結婚発表 サラリーマン時代の成績は「3億円」
ラグビー芸人のしんや（35）が、1日までに自身のXを更新。結婚したことを報告した。
【写真】「入籍しました！」ラグビー芸人・しんやの“ご報告”ショット
投稿で「ご報告ラグビー」とし、「交際期間20年の選考合宿を終えてメンバーが確定したので11月29日入籍しました」「ここから先はテストマッチです」と、炎の絵文字を添えて発表。続けて「ノーコンテストスクラムからスクラムになりますので引き続き応援よろしくお願い致します セラヴィ」とつづった。
しんやは、1990年5月21日生まれ、吉本興業所属。帝京大学出身で、芸人になる前にサラリーマンを5年経験。ラグビー芸を武器に、2019年にNSC大阪を首席で卒業。同年はラグビーワールドカップが行われた影響で仕事が殺到していた。なお11月24日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59〜翌0：29）にて、サラリーマン時代の成績について「同僚が1億円、営業成績あったんですけど、自分はその中で3億円」と告白していた。
【写真】「入籍しました！」ラグビー芸人・しんやの“ご報告”ショット
投稿で「ご報告ラグビー」とし、「交際期間20年の選考合宿を終えてメンバーが確定したので11月29日入籍しました」「ここから先はテストマッチです」と、炎の絵文字を添えて発表。続けて「ノーコンテストスクラムからスクラムになりますので引き続き応援よろしくお願い致します セラヴィ」とつづった。