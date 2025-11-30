彼氏の主張がどうしても納得できなかったケンカの原因９パターン
恋人同士のケンカの原因として、女性にとって受け入れがたい「彼氏の訴え」が存在しているケースも多いようです。世の男性は、彼女にどういうワガママを言いがちなのでしょう。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「彼氏の主張がどうしても納得できなかったケンカの原因９パターン」をご紹介します。
【１】特定の女性に露骨に付きまとったあげく「ただの友達だよ」と言い訳された
「女友達にプレゼントまであげないでしょ」（１０代女性）など、浮気心の言い訳として友達であることを主張する男性は多いようです。しかし問題はその真偽ではなく「恋人がイヤな思いをしていないかどうか」です。なぜ傷つくのかを明確に伝え、疑わしい行動は控えてもらうとよいでしょう。
【２】友達の前で偉そうな態度をとり「女が自分の彼氏を立てるのは当然」と言われた
「見栄を張りたいなら、先にお願いするべき」（２０代女性）など、男友達の前で虚勢を張りたがる男性もいるようです。その場だけなら彼氏を立ててあげるのも優しさですが、事前に相談してほしいことを伝えておくとよさそうです。
【３】こっそり別の女性と会っていて、「デートを断ったのはそっちだろ」と開き直られた
「常に女の子と会ってなきゃダメなわけ？」（１０代女性）など、お互いの予定が合わないからといって、他の女性とデートするのは問題です。「再来週になったら会えるから、今週末は男友達と遊んでて」というように、彼氏に釘を刺すとよいかもしれません。
【４】「男同士の付き合いだから」と言って合コンを繰り返していた
「思いっきり女子が混ざってるし！」（２０代女性）など、「男同士の付き合い」を万能の言い訳だと勘違いしている男性は多いですが、合コンに参加する理由にはなりません。彼女を裏切ることで強まる男の友情とは一体なんなのか、問いただしてみたいものです。
【５】「結婚したら一緒の財布になる」という理由で貸していたお金の返済を拒まれた
「全然信用できないんですが…」（２０代女性）など、恋人同士のお金のトラブルは始末に悪いもの。借金と結婚はまったく別の問題です。信頼を損ねる行為であることをキチンと伝え、二度とお金の貸し借りはしないことを明言したほうがよさそうです。
【６】ケータイを盗み見され「見られたら困る理由があるのか？」とキレられた
「問題はそこじゃない！」（２０代女性）など、恋人同士であってもケータイを盗み見るのはモラルに反した行為。プライバシーを侵害されることの不快感をハッキリ伝えると同時に、「何を疑っているのか」を問いただして話しあうべきでしょう。
【７】「俺以外の男と話すな」という絶対に不可能な難題をつきつけられた
「父親ともダメなの？」（１０代女性）など、彼女に他の男性が近づくことに耐えられない嫉妬深い男性もいるようです。「じゃあ私以外の女性と話さないでね」と同様の要求をすることで、いかに無茶な話か理解させられるかもしれません。
【８】家庭の事情でデートを断ったら「俺のことは大切じゃないのか」と文句を言われた
「自分の都合しか考えてない」（１０代女性）など、わけあってデートの約束を断る場合でも、彼氏が怒ることがあるようです。「妹が風邪を引いたから面倒を見ないと」のように具体的な説明をすることで、理解を得やすくなりそうです。
【９】「もっと俺に尽くしてほしいんだけど」と理不尽な要求をされた
「それが当たり前と思っているのがイヤ」（２０代女性）など、「恋人に尽くす」という行為は本人が自らの意志で行うべきもの。彼氏に要求された場合は、「私が自分から色々したくなる男になって」と切り返すことで、反省を促してみてもよさそうです。
ほかにも、「彼氏の主張がどうしても納得できなかったケンカの原因」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
