２７日に放送されたＴＢＳ系「プレバト」の俳句査定で、夏井いつき先生のみならず、梅沢富美男までもが「驚き桃の木山椒の木」と驚く傑作俳句が披露された。

この日のお題は、消せない写真。スマホなどに残っているそれぞれの「消せない写真」で俳句を作った。

その中で才能あり１位となったのが、初出場のふくらＰ。細い路地にあった珍しい漢字の看板を撮ったもので「寒鴉（かんあ）鳴く路地 看板の斎（いつき）の字」（※斎は別字）という句だった。

ふくらＰは「（看板の）写真を撮ったときに、一緒にいた人が『なんで写真撮ったの？』って。漢字を見てるのは僕だけだって思った。カラスが鳴いてる寂しい路地で看板の字に僕だけフォーカス当ててるって思った」と句を説明した。

これには梅沢富美男も「驚き桃の木山椒の木ですよ」と仰天。「初めてですよね？」とふくらＰに確認すると「こんなクオリティの高い…。特待生でも上の方。すごい俳句だ」と絶句。１０段森口瑶子も「私、簡単に負けますね。匂いとかまで感じる…」と信じられないといった様子。

ふくらＰは「寒鴉っていう季語にこだわった。歳時記を最初から最後まで全部読んで、一番ビッと来た」と笑顔。夏井先生も「芸能界って、なんぼでも新しい才能がでてくるんですね。句またがりをいきなり使いこなしているのも驚き」と大絶賛していた。