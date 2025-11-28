たくさん歩く人に。“走れるビジネスシューズ”が最大44%OFFに【Amazon ブラックフライデー】
外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人はもちろん、休日のコーディネートにも活躍しますよ。
【人気】立ったままスッと履けて、スニーカーのように歩けるシューズ
片足約260g（25.0cmサイズ）の超軽量設計で、フェイクレザー素材なので天気を気にせず着用可能。柔らかい素材のソールは屈曲性に優れ、スニーカーのように歩けます。
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ダークブラウン 27.0CM QS2358-22
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
柔らかい履き心地。販売累計20万足突破の定番シューズ
芯なしの柔らかい履き心地で、足当たりがよいシューズ。かかとが抜けにくく、5mmのスポンジパッドがかかとを保護して靴擦れを防止します。
[フォクスセンス] 革靴 メンズ ビジネスシューズ ドレスシューズ ストレートチップ 高級紳士靴 本革 内羽根 軽量・防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5cm C9010-01
9,380円 → 5,262円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
甲の幅が広い人に最適な、3Eサイズの幅広シューズ
甲の幅が広い日本人にもフィットしやすい3Eサイズで、休日にジーンズなどのカジュアルウェアにあわせるのもおすすめ。履き心地は柔らかく、最初に足を入れた日からすんなりと履けるのが魅力です。
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 革靴 メンズ ドレスシューズ ストレートチップ 紳士靴 外羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 27.0CM TN92-01
6,580円 → 3,978円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 革靴 メンズ ドレスシューズ 本革 ストレートチップ 紳士靴 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.0cm C1988-01
8,580円 → 4,779円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ レースアップ カジュアル ビジネスシューズ メンズ レディース 防水 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 ブラック/ホワイト 26.5 cm T1018-02
6,580円 → 3,979円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 革靴 メンズ ドレスシューズ 本革 モンクストラップ ストレートチップ 高級紳士靴 軽量・防水 フォーマル ブラック 26.5CM C9086-01
9,980円 → 5,262円（47%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 手を使わない】 完全防水 晴雨雪兼用 メンズ ローファー ウォーキングシューズ 紐なし スポーツシューズ 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 ブラック 26.5 cm KS598-01
6,580円 → 3,979円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
