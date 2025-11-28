たくさん歩く人に。“走れるビジネスシューズ”が最大44%OFFに【Amazon ブラックフライデー】
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は、“走れるビジネスシューズ”として人気の「フォクスセンス」の定番アイテムをご紹介。

外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人はもちろん、休日のコーディネートにも活躍しますよ。

→ Amazon「フォクスセンス」はこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

【人気】立ったままスッと履けて、スニーカーのように歩けるシューズ


片足約260g（25.0cmサイズ）の超軽量設計で、フェイクレザー素材なので天気を気にせず着用可能。柔らかい素材のソールは屈曲性に優れ、スニーカーのように歩けます。

Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ダークブラウン 27.0CM QS2358-22

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



柔らかい履き心地。販売累計20万足突破の定番シューズ


芯なしの柔らかい履き心地で、足当たりがよいシューズ。かかとが抜けにくく、5mmのスポンジパッドがかかとを保護して靴擦れを防止します。

Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] 革靴 メンズ ビジネスシューズ ドレスシューズ ストレートチップ 高級紳士靴 本革 内羽根 軽量・防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5cm C9010-01

9,380円 → 5,262円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



甲の幅が広い人に最適な、3Eサイズの幅広シューズ


甲の幅が広い日本人にもフィットしやすい3Eサイズで、休日にジーンズなどのカジュアルウェアにあわせるのもおすすめ。履き心地は柔らかく、最初に足を入れた日からすんなりと履けるのが魅力です。

Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 革靴 メンズ ドレスシューズ ストレートチップ 紳士靴 外羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 27.0CM TN92-01

6,580円 → 3,978円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 革靴 メンズ ドレスシューズ 本革 ストレートチップ 紳士靴 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.0cm C1988-01

8,580円 → 4,779円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 手を使わない 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ メンズ レディース スポーツ スリッポン ランニングシューズ ローファー カジュアル 紐なし 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 オールブラック 26.5cm T507-01

6,380円 → 3,660円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ レースアップ カジュアル ビジネスシューズ メンズ レディース 防水 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 ブラック/ホワイト 26.5 cm T1018-02

6,580円 → 3,979円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 革靴 メンズ ドレスシューズ 本革 モンクストラップ ストレートチップ 高級紳士靴 軽量・防水 フォーマル ブラック 26.5CM C9086-01

9,980円 → 5,262円（47%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 手を使わない】 完全防水 晴雨雪兼用 メンズ ローファー ウォーキングシューズ 紐なし スポーツシューズ 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 ブラック 26.5 cm KS598-01

6,580円 → 3,979円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります