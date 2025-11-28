たくさん歩く人に。“走れるビジネスシューズ”が最大44%OFFに【Amazon ブラックフライデー】

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は、“走れるビジネスシューズ”として人気の「フォクスセンス」の定番アイテムをご紹介。外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人はもちろん、休日のコーディネートにも活躍しますよ。

【人気】立ったままスッと履けて、スニーカーのように歩けるシューズ

片足約260g（25.0cmサイズ）の超軽量設計で、フェイクレザー素材なので天気を気にせず着用可能。柔らかい素材のソールは屈曲性に優れ、スニーカーのように歩けます。

柔らかい履き心地。販売累計20万足突破の定番シューズ

芯なしの柔らかい履き心地で、足当たりがよいシューズ。かかとが抜けにくく、5mmのスポンジパッドがかかとを保護して靴擦れを防止します。

甲の幅が広い人に最適な、3Eサイズの幅広シューズ

甲の幅が広い日本人にもフィットしやすい3Eサイズで、休日にジーンズなどのカジュアルウェアにあわせるのもおすすめ。履き心地は柔らかく、最初に足を入れた日からすんなりと履けるのが魅力です。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。