タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、話題の美容成分、サーモン由来のDNAエキスPDRN*¹を配合した、REJULIGHT™（リジュライト）シリーズのリップランパー「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」が日本上陸！刺激強めで上級者向けのエキスパートと、プランパー初心者の方でも使いやすいビギナーの2種が発売となります。2025年11月25日（火）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2025年12月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。

大注目！サーモン由来のPDRN*¹で唇ぷるん

ベイビーブライト　BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート
タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、話題の美容成分、サーモン由来のDNAエキスPDRN*¹を配合した、「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」が日本発売決定！

サーモン注射とは？

お肌のヒアルロン酸やコラーゲンを増加して、明るく透明感のある肌へ導く、韓国で大人気の美容施術であるサーモン注射。皆さんご存知のサーモン（鮭）から抽出した成分「DNA（デオキシリボ核酸）」を注入する美容医療です。

サーモンから抽出したDNAには、肌のハリや弾力を高める効果が期待されているPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）やPN（ポリヌクレオチド）が含まれています。

REJULIGHT™（リジュライト）シリーズ

BabyBright（ベイビーブライト）から、サーモンDNA*¹を配合した、REJULIGHT™（リジュライト）シリーズが登場。第一弾として2025年7月より、水面のように輝くツヤ感溢れるティントリップ「BabyBright　リジュライト ジェリーティント」を発売。

今回、第二弾として「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」が、2025年11月25日（火）より登場します。ひと塗りで大胆なツヤと血色感のある、ぷっくりした唇を叶えるリッププランパーです。

BabyBright　リジュライトプランパー

BabyBright　ベイビーブライト リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート
ガラスのようにクリアなツヤと、ふっくらとしたボリューム感を引き出すリッププランパー「BabyBright　リジュライトプランパー」。

サーモン由来のDNAエキス『PDRN*¹』配合で、乾燥を防ぎながらハリのある唇へ整えてくれます。自然由来の唇コンディショニング成分（バニリルブチル）が、内側からじんわりとにじむような血色感とぷっくりとしたツヤ感を演出。ベタつきのない滑らかなつけ心地で、長時間うるおいをキープします。

ピリピリとした温感刺激が、存在感のあるぷっくり唇を演出する上級者向けのプランパー「300 エキスパート」と、マイルドな使用感で自然なボリューム感を演出する初心者向けのプランパー「100 ビギナー」の2種類が登場。シーンや気分、お好みにあわせて選べます。

＜商品特長＞

⚫︎PDRN*¹を配合！
サーモンから抽出したDNA*¹成分を配合。唇にうるおいを与え、縦ジワの気にならないハリのある唇へ導きます。

⚫︎唇ふっくら効果
バニラの種子から抽出される、自然由来の唇コンディショニング成分（バニリルブチル）を配合。心地よい温感とスパイシーな刺激感で、自然な血色感のある、ふっくらボリュームアップした唇*²に仕上げます。

⚫︎美容液成分で唇をケア
PDRN*¹に加え、美容保湿成分としてビタミンE*³を配合。さらに、ビギナーには自然由来のココナッツオイルエキス*⁴と2種のペプチド*⁵ を追加配合し、みずみずしいうるツヤが続きます。

⚫︎ほんのり甘いチェリーの香り
ほんのり甘いチェリーの香り付き。甘くフルーティーの香りで気分もアップ♪

レベルに合わせた2種展開

プランプ効果の強弱2種類。
ひと塗りで大胆なツヤと血色感のある、ぷっくりした唇*²を叶えます。
BabyBright　ベイビーブライト リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート

上級者向けの300エキスパート

ピリピリとした温感刺激が、存在感のあるぷっくり唇を演出する上級者向けのプランパーです。塗るたびに、生き生きとした血色感*²のあるうるツヤ唇へ導きます。想像以上のピリ辛感がクセになる1本。

初心者向けの100ビギナー

マイルドな使用感で、自然なボリューム感を演出する初心者向けのプランパーです。唇本来の血色感*²を引き立てながら、薄くてシワがある唇に適度なハリを与え、艶やかな仕上がりに。
BabyBright　ベイビーブライト リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート
＜ご注意＞
◇ 刺激のある製品のため、皮膚が敏感な方は100ビギナーを少量からお試しください
◇ それでも刺激を強く感じられる方や、唇に傷のある方は、ご使用をお控えください
◇ 内側まで塗りすぎると、舌に刺激を与える恐れがありますのでご注意ください

＜注釈＞
*¹ ＤＮＡ−Ｎａ（保湿）
*² 保湿・メイクアップ効果による。個人差があります。
*³ 酢酸トコフェロール（保湿）
*⁴ カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド（保湿）
*⁵ パルミトイルヘキサペプチド-12、パルミトイルトリペプチド-1（保湿）

商品情報

BabyBright　ベイビーブライト リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート
商品名：BabyBright　リジュライトプランパー ビギナー
内容量：3g
価格：1000円（税抜）／1,100円（税込）

商品名：BabyBright　リジュライトプランパー エキスパート
内容量：3g
価格：1,200円（税抜）／1,320円（税込）

限定発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）
発売：2025年12月下旬より順次発売

WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）
発売：2025年11月25日（火）

※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。
※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。
※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。

BabyBright（ベイビーブライト）とは

ベイビーブライト　BabyBright
BabyBright（ベイビーブライト）はタイの大手化粧品会社カルマートが手がける、ナチュラルコスメブランド。

BabyBrightのBabyは「敏感な肌、自然で純粋でマイルド」、Brightは「明るい肌、色白の肌、健康な肌」を意味しています。

「Gift from Nature（自然からの贈り物）」をコンセプトに、自然由来の成分やオーガニック成分を取り入れた、敏感肌向けのマイルドな使用感が特徴のコスメが揃っています。

新作コスメを絶対に購入したいなら？

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。
いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法をチェックしておきましょう。

海外コスメはブランドにもよりますが購入方法が2種類あります。

．優奪板免痢淵ンラインショップ）で購入する

海外コスメはネット先行で発売されることが多いです。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。

通販サイトの会員登録を事前に登録を済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

「リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」は、2025年11月25日（火）に楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売されます。

発売日当日にお店に並ぶ

日本に上陸しているブランドは、店頭発売をしていることもあります。ドンキホーテやロフト、プラザ、東急ハンズなどのバラエティショップや、各ドラックストアなどで販売されているケースと、公式ショップがある場合があります。

お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。

「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」は、全国のドン・キホーテにて12月上旬より順次発売が開始されるようです。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけがついてくるブランドもあります。

日本に上陸しているブランドで、日本公式サイトの場合日本仕様の商品で日本発送のものが多いですが、上陸していないブランドに関しては公式サイトの場合でも海外配送の個人輸入となり関税などがかかる場合があるので注意しましょう。

また、その場合は日本の検査をしていないことがほとんどなので、実際に使用する前にパッチテストをしてみるなどする方が良いかもしれません。

BabyBright（ベイビーブライト）は、日本に正式上陸しています。公式通販サイトのJF LABO COSME （JFラボコスメ）では、すべての商品で日本の検査を実施してクリアした商品のみが取り扱われているので、安心して購入できそうです！

「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」は、公式サイトでは順次発売開始となっています。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどで販売されている場合も多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。

ただ、並行輸入で販売しているものも多く、その場合は注意が必要です。

BabyBright（ベイビーブライト）の商品は、公式通販サイト同様に、モール系の通販サイトでもJF LABO COSME （JFラボコスメ）が運営しているページで購入するのが安心です。

「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」は、2025年11月25日（火）に楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売されます。

Qoo10

韓国コスメなどアジアコスメは特にQoo10で発売されていることが多くあります。メガ割などのクーポンを利用して安く購入できるなどのメリットもあり利用している方も多いのではないでしょうか。

Qoo10は基本的に個人輸入で海外直送となっています。偽物も多くあるので、公式から購入するのをおすすめします。その場合でも日本の検査などはしていないことの方が多いので、個人の判断で購入しましょう。ショップによっては日本で検査を行い日本から直送しているところもあるようなので、しっかりとその辺りの精査をする必要がありそうです。

Qoo10でも、BabyBright（ベイビーブライト）の商品は、公式通販サイト同様に、モール系の通販サイトでもJF LABO COSME （JFラボコスメ）が運営しているページで購入するのが安心です。

ベイビーブライトの新作プランパーでお好みのボリューム感ある唇に

いかがでしたか？今回はBabyBright（ベイビーブライト）の2025年冬新作コスメをご紹介しました。

注目の美容成分PDRN配合*¹のリップ美容液「BabyBright　リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」は、ひと塗りで大胆なツヤと血色感のある、ボリューミーな唇を叶えてくれます。お好みに合わせて、強弱２種類のレベルから選べるのもポイント！気になった方は、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

ふぉーちゅんでは人気の韓国コスメ・中国コスメ・タイコスメなど海外ブランドのコスメもいち早くレビューしています。

今回ご紹介した海外ブランドの他にも、デパコスやプチプラコスメの最新情報を更新しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください♡

ふぉーちゅんとは？


過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。

現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴7年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。

＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞
●日本化粧品検定（コスメ検定）1級
●コスメコンシェルジュ
●顔タイプアドバイザー1級
●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）
●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）
●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）

そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！

新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。
あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡

▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。
https://fortune-girl.com/guideline