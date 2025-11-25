タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、話題の美容成分、サーモン由来のDNAエキスPDRN*¹を配合した、REJULIGHT™（リジュライト）シリーズのリップランパー「BabyBright リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」が日本上陸！刺激強めで上級者向けのエキスパートと、プランパー初心者の方でも使いやすいビギナーの2種が発売となります。2025年11月25日（火）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2025年12月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。

大注目！サーモン由来のPDRN*¹で唇ぷるん

タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、話題の美容成分、サーモン由来のDNAエキスPDRN*¹を配合した、「BabyBright リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」が日本発売決定！

サーモン注射とは？

お肌のヒアルロン酸やコラーゲンを増加して、明るく透明感のある肌へ導く、韓国で大人気の美容施術であるサーモン注射。皆さんご存知のサーモン（鮭）から抽出した成分「DNA（デオキシリボ核酸）」を注入する美容医療です。



サーモンから抽出したDNAには、肌のハリや弾力を高める効果が期待されているPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）やPN（ポリヌクレオチド）が含まれています。

REJULIGHT™（リジュライト）シリーズ

BabyBright（ベイビーブライト）から、サーモンDNA*¹を配合した、REJULIGHT™（リジュライト）シリーズが登場。第一弾として2025年7月より、水面のように輝くツヤ感溢れるティントリップ「BabyBright リジュライト ジェリーティント」を発売。



今回、第二弾として「BabyBright リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」が、2025年11月25日（火）より登場します。ひと塗りで大胆なツヤと血色感のある、ぷっくりした唇を叶えるリッププランパーです。

BabyBright リジュライトプランパー

ガラスのようにクリアなツヤと、ふっくらとしたボリューム感を引き出すリッププランパー「BabyBright リジュライトプランパー」。



サーモン由来のDNAエキス『PDRN*¹』配合で、乾燥を防ぎながらハリのある唇へ整えてくれます。自然由来の唇コンディショニング成分（バニリルブチル）が、内側からじんわりとにじむような血色感とぷっくりとしたツヤ感を演出。ベタつきのない滑らかなつけ心地で、長時間うるおいをキープします。



ピリピリとした温感刺激が、存在感のあるぷっくり唇を演出する上級者向けのプランパー「300 エキスパート」と、マイルドな使用感で自然なボリューム感を演出する初心者向けのプランパー「100 ビギナー」の2種類が登場。シーンや気分、お好みにあわせて選べます。

＜商品特長＞

⚫︎PDRN*¹を配合！

サーモンから抽出したDNA*¹成分を配合。唇にうるおいを与え、縦ジワの気にならないハリのある唇へ導きます。



⚫︎唇ふっくら効果

バニラの種子から抽出される、自然由来の唇コンディショニング成分（バニリルブチル）を配合。心地よい温感とスパイシーな刺激感で、自然な血色感のある、ふっくらボリュームアップした唇*²に仕上げます。



⚫︎美容液成分で唇をケア

PDRN*¹に加え、美容保湿成分としてビタミンE*³を配合。さらに、ビギナーには自然由来のココナッツオイルエキス*⁴と2種のペプチド*⁵ を追加配合し、みずみずしいうるツヤが続きます。



⚫︎ほんのり甘いチェリーの香り

ほんのり甘いチェリーの香り付き。甘くフルーティーの香りで気分もアップ♪

レベルに合わせた2種展開

プランプ効果の強弱2種類。

ひと塗りで大胆なツヤと血色感のある、ぷっくりした唇*²を叶えます。

上級者向けの300エキスパート

ピリピリとした温感刺激が、存在感のあるぷっくり唇を演出する上級者向けのプランパーです。塗るたびに、生き生きとした血色感*²のあるうるツヤ唇へ導きます。想像以上のピリ辛感がクセになる1本。

初心者向けの100ビギナー

マイルドな使用感で、自然なボリューム感を演出する初心者向けのプランパーです。唇本来の血色感*²を引き立てながら、薄くてシワがある唇に適度なハリを与え、艶やかな仕上がりに。

＜ご注意＞

◇ 刺激のある製品のため、皮膚が敏感な方は100ビギナーを少量からお試しください

◇ それでも刺激を強く感じられる方や、唇に傷のある方は、ご使用をお控えください

◇ 内側まで塗りすぎると、舌に刺激を与える恐れがありますのでご注意ください



＜注釈＞

*¹ ＤＮＡ−Ｎａ（保湿）

*² 保湿・メイクアップ効果による。個人差があります。

*³ 酢酸トコフェロール（保湿）

*⁴ カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド（保湿）

*⁵ パルミトイルヘキサペプチド-12、パルミトイルトリペプチド-1（保湿）

商品情報

商品名：BabyBright リジュライトプランパー ビギナー

内容量：3g

価格：1000円（税抜）／1,100円（税込）



商品名：BabyBright リジュライトプランパー エキスパート

内容量：3g

価格：1,200円（税抜）／1,320円（税込）



限定発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

発売：2025年12月下旬より順次発売



WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

発売：2025年11月25日（火）



※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。

BabyBright（ベイビーブライト）とは

BabyBright（ベイビーブライト）はタイの大手化粧品会社カルマートが手がける、ナチュラルコスメブランド。



BabyBrightのBabyは「敏感な肌、自然で純粋でマイルド」、Brightは「明るい肌、色白の肌、健康な肌」を意味しています。



「Gift from Nature（自然からの贈り物）」をコンセプトに、自然由来の成分やオーガニック成分を取り入れた、敏感肌向けのマイルドな使用感が特徴のコスメが揃っています。

ベイビーブライトの新作プランパーでお好みのボリューム感ある唇に

いかがでしたか？今回はBabyBright（ベイビーブライト）の2025年冬新作コスメをご紹介しました。



注目の美容成分PDRN配合*¹のリップ美容液「BabyBright リジュライト プランパー ビギナー／エキスパート」は、ひと塗りで大胆なツヤと血色感のある、ボリューミーな唇を叶えてくれます。お好みに合わせて、強弱２種類のレベルから選べるのもポイント！気になった方は、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！



ふぉーちゅんでは人気の韓国コスメ・中国コスメ・タイコスメなど海外ブランドのコスメもいち早くレビューしています。



今回ご紹介した海外ブランドの他にも、デパコスやプチプラコスメの最新情報を更新しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください♡

