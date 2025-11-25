¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼ ¤â²Ã¤ï¤ë¡Ö»ýÂ³À¡×¶¥Áè¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¹á¿å¤òÀÇ½¤ÇÁª¤Ö
¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹âÇ»ÅÙ¹á¿å¤ä¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤É¿·¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°À½ÉÊ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç43¡óÀ®Ä¹¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¼ê¤Î¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¤«¤éÆÈÎ©·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥ß¥É¥ë¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤òÄ¹»þ´Ö°Ý»ý¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÈéÉæ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¡¼³«È¯¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ãÇ¯»Ô¾ì¤Î¡ÖÂ¨¸úÀÓÏ¹¥¡×¤Ë¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥ÈÊÐ½Å¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¹á¤ê¤¬´µ¯¤¹¤ë´¶¾ð¤äµ²±¤Î»ýÂ³¤³¤½¼ûÍ×Áý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Íè¤ë¤ÈÉ¬¤ººÇ½é¤Ë¡ØÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¡×¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ç»ÅÙ42%¤Þ¤ÇÄ´¹á¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤Î¹áÎÁÇ»ÅÙ15¡Á20%¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹â¤¯¡¢¶¯¤¤¹á¤ê¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ýÂ³À¡×¤¬ÊÑ¤¨¤ë¹á¿å»Ô¾ì
¹á¤ê¤Î»ýÂ³¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¹á¿å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÎ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÜµÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¹á¿å¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÐ±þ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹âÇ»ÅÙ¤Î¹á¿å¤¬Áý²Ã¤·¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×¤ä¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°À½ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2018Ç¯¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ª¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ NYC¡ÊOlfactory NYC¡ËÁÏ¶È¼Ô¤ÎJJ¡¦¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹»ý¤Á¤·¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡£
10·î¡¢¥ª¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ NYC¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¹áÎÁÇ»ÅÙ¤ò15¡Á20¡ó¤«¤é20¡Á30¡ó¤Ø¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤Î»ýÂ³»þ´Ö6¡Á8»þ´Ö¤ò¾å²ó¤ëÃåÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇä¾å¤¬1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó235²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡Ösmellmaxxing¡Ê¹á¤ê¶¯²½¡Ë¡×¤ä¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹á¿å¹ØÇã¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº²ñ¼Ò¥µ¡¼¥«¥Ê¡ÊCircana¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹âÇ»ÅÙ¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥ì ¥É ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤ÎÇä¾å¤¬2024Ç¯¤Ë43¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹âÇ»ÅÙ²½¤Ç¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë°ìÊý¡¢³«È¯¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖºÇ½é¤Î¹á¤ê¡×¤ò¤¤¤«¤ËÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ýÂ³À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤É¤¦È©¤Ë¹á¤ê¤ò»Ä¤¹¤«¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡ÊThe Estée Lauder Companies¡Ë¤Ç¹á¿å¸¦µæ³«È¯Ã´ÅöVP¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤¤¤ÞµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¡¢¥ß¥É¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Î¡¼¥È¤¹¤Ù¤Æ¤ò1ÆüÃæ¤É¤¦°Ý»ý¤¹¤ë¤«¡Ù¤À¡×¡£
¹á¿å¤ÏÄÌ¾ï¡¢´øÈ¯À¤Î¹â¤¤¥·¥È¥é¥¹·Ï¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤¬Çö¤ì¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥à¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ë¥É¥é¥¤¥À¥¦¥ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¥Õ¥§¥ì¥¤¥é»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¡ÊEstée Lauder¡Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥ß¥É¥ë¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝ»ý¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆÃµö¼èÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê»ýÂ³µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤È¿·µòÅÀ
1·î¡¢¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥¯¥¹¡¼¥É¡ÊExuud¡Ë¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾¦¶ÈÀ½ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¶Ñ°ì¤ÇÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¹á¤êÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ ¥¢¥È¥ê¥¨¤ò³«Àß¤·¡¢»ýÂ³À¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê¹á¤ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡¢Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¹á¿å¼ûÍ×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ ¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡ÊFuture Society¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥Ê¡¦¥¢¥¬¥Î¥ô¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎpH¤äÊÝ¼¾¥Ð¥ê¥¢¤òÀ°¤¨¡¢¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥ë ¥Ï¥Ó¥¿¥Ã¥È ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¡Öaeonome¡×¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Þ¥¹¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¡ÊChanel¡Ë¤¬¹á¿å¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤òÈ¯Çä¤·¡¢Æ±·î¤Ë¤Ï¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥ì¥¢ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡ÊRare Beauty¡Ë¤¬¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤È¡¢¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ë3¼ïÎà¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥¬¥Î¥ô¥£¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ï¥í¡¼¥ó¥Á°ÊÍè¡¢¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ ¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¤ÎÇä¾å¥È¥Ã¥×3¤Ë¾ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¿·À¤Âå¤Î¹á¿å¾ÃÈñ¤Î¾ï¼±¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ê¾å¼çµÁ
¤·¤«¤·¡¢¹á¿åÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Î´ð½à¤¬²¤½£¤È°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹á¿å¤ÎÉÊ¼Á¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¢¥¬¥Î¥ô¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹á¿å»Ô¾ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤¬¤Þ¤À¼ã¤¤¡£²¤½£¤ÏÄ¹¤¤¹á¿åÊ¸²½¤ò»ý¤Á¡¢ÉÊ¼Á¤Ï»ýÂ³À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¡£
¿·µ¬¾ÃÈñ¼Ô¤¬»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¨¸úÀ´ó¤ê¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖÅ¹Æ¬¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹á¤ê¤¬¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï°ã¤¦¹á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÌäÂê¤âÀ¸¤à¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤ÏºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¥¤¯¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¤¿¤áÄ´¹á»Õ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥À¥¦¥ó¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ýÂ³À¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»ýÂ³À¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡×¡£**
ELC¤Î¥Õ¥§¥ì¥¤¥é»á¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÇ½°Ê¾å¤Î¡ÖËÜÇ½Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Ï¹á¤ê¤Ë´¶¾ðÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤äµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥Õ¥§¥ì¥¤¥é»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤è¤êÄ¹¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ìÉô¤À¡×¡£
Emily Jensen¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùËÜ·ëÈþ¡Ë