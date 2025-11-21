桜島がきょう21日未明、まで上がりました。

桜島の南岳山頂火口は21日午前1時11分に噴火し、噴煙が火口から2000メートルの高さまで上がりました。噴煙の量はやや多量でした。

この噴火を含め、桜島は、21日朝までに4回の噴火、爆発がありました。

▼午前0時27分に爆発噴煙1500メートル

▼午前1時23分に噴火噴煙1300メートル

▼午前1時47分に噴火噴煙1200メートル

桜島の降灰予報（２１日）灰が予想されるエリアと時間帯

現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。

２１日９時から２２日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ７ｋｍ

▼２１日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ７ｋｍ

▼２１日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼２１日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼２１日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町、

宮崎県 ：串間市

・