桜島が噴火 噴煙2000メートル上がる 鹿児島
桜島がきょう21日未明、まで上がりました。
桜島の南岳山頂火口は21日午前1時11分に噴火し、噴煙が火口から2000メートルの高さまで上がりました。噴煙の量はやや多量でした。
この噴火を含め、桜島は、21日朝までに4回の噴火、爆発がありました。
▼午前0時27分に爆発噴煙1500メートル▼午前1時23分に噴火噴煙1300メートル
現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。
２１日９時から２２日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます
時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離▼２１日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ７ｋｍ ▼２１日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ７ｋｍ ▼２１日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ ▼２１日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ ▼２１日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ ▼２２日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。
鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町、宮崎県 ：串間市
・・ ・