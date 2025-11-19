東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、ＳｃｈｏｏがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、ＳｃｈｏｏがS高

19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数238、値下がり銘柄数334と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、Ａｍａｚｉａ<4424>、免疫生物研究所<4570>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。ビーマップ<4316>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｗａｑｏｏ<4937>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>など6銘柄は年初来高値を更新。トランスジェニックグループ<2342>、ラクオリア創薬<4579>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、エアークローゼット<9557>、ＭＲＴ<6034>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、アスカネット<2438>など46銘柄が年初来安値を更新。ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、モンスターラボ<5255>、アクアライン<6173>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

