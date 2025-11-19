山尾志桜里元衆院議員が１９日までにＸ（旧ツイッター）を更新。大阪府の吉村洋文知事が１８日の定例会見で、８日の中国の薛剣駐大阪総領事のＸ（旧ツイッター）への投稿に「中国総領事は謝罪するべき」と語ったことに言及した。

薛領事は８日に自身のＸで、高市早苗首相（６４）の台湾有事を巡る国会答弁に対し「汚い首は斬ってやる」と投稿（現在は削除）。吉村知事は会見で「薛剣総領事のＸでの発信、『汚い首を切ってやる』という発信は、これは外交官として、非常に不適切だと思います。この点について謝罪するべきだと私は思います。この、謝罪も、今もない中で、中国の総領事・薛剣総領事が主催する行事やイベントに、僕は大阪府知事として出席はしません」との見解を示した。

山尾氏はこの件を報じたネットニュースをＸに貼付。その上で「本質的な間違いも無礼もない高市総理の答弁に対し、中国総領事が異常な不適切攻撃をしかけたところ、吉村知事がこれまた極めて普通にまっとうな態度で応じたことに拍手」と支持。

「そもそも日本の総理が、日本の国会で、日本国民にとっての超重要論点を穏当に正直に説明したことを、他国から非難されるいわれはない。お二人の態度は、日本のリーダーと自治体のリーダーとして必要かつ十分抑制的だと思います」とし、「外交問題だからと外国の反応をおもんばかって、国民からみて納得できない態度に終始して、一番大事な国民の支持を失ったら外交なんてできません」と指摘した。