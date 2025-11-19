Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮（２８）がディズニープラスで配信中の米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」のシーズン２に出演することが１８日、分かった。

ハリウッド製作陣による世界的ヒット作への出演が決まった目黒は「念願のＳＨＯＧＵＮへの参加が決まって本当に夢のようです」と、願いがかなった喜びを語った。

同作のシーズン１は真田広之、二階堂ふみら日本人俳優も多く出演し、米テレビ界のアカデミー賞ともいわれるエミー賞で史上最多１８部門を制覇。ゴールデングローブ賞でもテレビドラマ部門の作品賞など４部門を受賞するなど話題を呼んだ。

昨年、そのシーズン１を視聴し「これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました」と、心に決めていたという目黒。オーディションを突破して出演をつかみ「僕はこの１年、ＳＨＯＧＵＮの撮影をしているところをずっとイメージしてきました」と力を込めた。

真田が吉井虎永役を続投し、さらにエグゼクティブ・プロデューサーに昇格することでも話題のシーズン２。目黒が演じる「和忠（かずただ）」の役どころなどは明かされていないが「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、ＳＨＯＧＵＮという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と、来年１月からカナダ・バンクーバーで順次スタートする撮影を前に、意気込んだ。

この日、グループはファンクラブサイトで動画を更新。メンバーから祝福された目黒は「世界でＳｎｏｗ Ｍａｎの名前が少しでも広がるように頑張ってきたいと思います」と決意。目黒が撮影のため日本を離れる間、グループは８人で活動していくという。