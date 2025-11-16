インスタグラムで公開

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が日本時間16日、自身のインスタグラムを更新。「僕の愛犬のカルロスです」と愛犬を紹介した。保護施設で初めて出会った時の動画も公開。突然の報告に米ファンから「可愛すぎて泣いちゃう」「彼を保護してくれてありがとう、ヨシ」「カルロスは良い名前だ」などと絶賛の声が上がっている。

山本はインスタグラムで7枚の写真と1本の動画を投稿。「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で、我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と日本語で記した。

英語でも「カルロスを紹介します。私は昨年の8月にドッグシェルターで1匹の犬に会いました。この動画は彼を初めて見た時のものです。彼は優しく、スローライフを好みます。昼寝、散歩、ご飯が大好きです」と紹介。「mi Carlitos（私のカルロス）」とスペイン語も交えつつ、「I’m really happy mi Carlitos is with me now（私のカルロスが今、私と一緒にいてくれてとても幸せです」とつづった。

投稿は1時間弱で12万を超えるいいねを獲得。米ファンからは「可愛すぎて泣いちゃう」「彼を保護してくれてありがとう、ヨシ」「カルロスは良い名前だ」「ようこそカルロス」「カルロスを保護してくれてありがとう」「キュート」と英語で感謝や称賛の声が寄せられた他、スペイン語でも「こんにちはカルロス！ なんて可愛いの！」「Hola Carlitos」といったコメントも集まった。



