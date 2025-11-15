レイカーズがペリカンズに勝利…3選手が20得点超え、八村塁は2本の3P含む14得点

11月15日（現地時間14日）に「エミレーツNBAカップ2025」が行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがスムージー・キング・センターでニューオーリンズ・ペリカンズと対戦した。

NBAカップ1勝0敗のレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

レイカーズは1点ビハインドで迎えた第1クォーター開始4分43秒からドンチッチ、エイトン、スマート、リーブス、八村の先発陣に加え、ジェイク・ラレイビアが連続得点をマーク。ダルトン・コネクトも3ポイントシュートを沈めるなど、35－25と10点リードで最初の12分間を終えた。

開始3分4秒に2点差まで詰め寄られた第2クォーターだったが、ドンチッチがオフェンスをけん引。終了間際にはエイトンが立て続けにダンクを決め、65－52と突き放した。

前半を終えて、ドンチッチが20得点9アシスト、エイトンが14得点11リバウンド、リーブスが11得点。八村塁はフィールドゴールの試投が2本で、2得点3リバウンド1スティールを記録した。

第3クォーターは序盤に1ケタ点差まで迫られたものの、スマートのレイアップ、八村の3ポイントなどで応戦。再び点差を広げることに成功した。

第4クォーターは0－8のランで始まり、開始3分37秒の時点で96－88と8点差。それでも、逆転を許さず、終盤には八村が連続でダンクを叩き込んだ。

118－104で勝利を収め、2試合ぶりの白星。リーブスが31得点7アシスト、ドンチッチが24得点7リバウンド12アシスト2スティール、エイトンが20得点16リバウンド2スティール、スマートが13得点5リバウンド5アシスト2スティールを挙げ、八村は2本の3ポイントを含む14得点に4リバウンド1スティールをマークした。

なお、レイカーズは16日（同15日）にミルウォーキー・バックスと対戦し、敵地での5連戦を終える。

■試合結果



ニューオーリンズ・ペリカンズ 104－118 ロサンゼルス・レイカーズ



NOP｜25｜27｜25｜27｜＝104



LAL｜35｜30｜30｜23｜＝118



Luka Dončić at the half for the Lakers:

20 PTS, 9 AST, and 3 3PM!

They have the lead on the road!

🏆 LAL-NOP • West Group B@emirates NBA Cup on NBA League Pass pic.twitter.com/pn1t08A4MH

- NBA (@NBA) November 15, 2025

【動画】ルカ・ドンチッチがオフェンスをけん引