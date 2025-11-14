¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éWBC»øJÆþ¤ê¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤Î¤ß¤«¡Ä»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¡×¡¢úÆ´õ¤Ï¡ÈÍ¾Íµ¤Ê¤·¡É
¡Ö¤Þ¤À¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤ÎÀ©µåÆñ¤Þ¤Ç¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤·¤½¤¦¤ÊÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤Î¼êÎý¼ê´É¡Ä¸ÜµÒ¤Ë¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤é
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎGM¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥à¥ºGM¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¥É·³Áª¼ê¤ÎWBC¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24¡Ë¤Î3¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢ÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯WBC»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê½Ð¾ì¹ñ¤Ï¡ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬½Ð¾ì¤òË¾¤à¤Ê¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âWBC¤Ø¤ÎÁª¼êÇÉ¸¯¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÏÇÉ¸¯¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¡¢¸½ÃÏÆÃÇÉ°÷¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»³ËÜ¤Ïº£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢30»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃæ0Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡¤òµó¤²¡¢MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÈèÏ«»Ä¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³«ËëÁ°¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï±¦Éª¤äÏÆÊ¢¤Ë¸Î¾ãÎò¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¡£178¥»¥ó¥Á¡¢78¥¥í¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡È¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤¬¾®¤µ¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î±¦¸ªç§ÈÄÂ»½ý¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ë¡¢3·î¤ÎWBC¤«¤é11·î¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¥Ä¥±¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È»³ËÜÍ³¿
¡¡ËÜ¿Í¤Ï13ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Èà¤é¤Ë²¿¤«´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¿µ½Å¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤É¤¦¤«¡£º£µ¨¤Ï10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢2¥Û¡¼¥ë¥É¡£5·î¤Ë±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÎ¥Ã¦¡¢4¥«·î¶¯µÙ¤ó¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÉüµ¢¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»³ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÍ¾ÎÏ¤Ï¥¿¥Ã¥×¥ê¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎÆÃÇÉ°÷¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¡¢ÊÆ»ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡ØÍèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤µ¤»¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¸åÀè¹Í¤¨¤º¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤¤Î´¶³Ð¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÀèÈ¯¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤êÄ´À°¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤â¤½¤âº´¡¹ÌÚ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÎÎÏÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢WBC¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¡£Íèµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢WBC¤ÇÅê¤²¤ë¤«¤ÏÄê¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤äº´¡¹ÌÚ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈÅê¼ê¤ÎÆ°°÷¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ö¥¹º£±Ê¤é¤ò´Þ¤à°ìÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø¿´¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»øJ°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
