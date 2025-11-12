テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、日本を代表する俳優で、映画「切腹」や黒澤明監督「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で役者の後進育成にも力を注いだ文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・元久＝もとひさ）さんが８日午前０時２５分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことを報じた。９２歳だった。

昭和、平成、令和と３つの時代で第一線に立ち続けた。葬儀は関係者で営む。お別れの会などは予定していない。

番組では、黒澤明監督「影武者」などに主演した俳優としての軌跡と功績をＶＴＲで伝えた。７５年には恭子夫人（９６年死去、享年６５）と私財をなげうち無名塾を創設し、役所広司、若村麻由美らを育てた。その一方で、自身の舞台公演を続け、生涯現役を貫いた仲代さんの人生を紹介した。

司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「役者であると同時に本当に多くの役者さんを育てました」と追悼した。さらに「９２歳。本当に生涯現役だった人生だったと思います」としのんでいた。