朝のあいさつを交わすように、ソファの影からそっと現れた猫の「ちょこ先輩」。小首をかしげ、大きな瞳で飼い主さんをみつめるまなざしが印象的です。そのあまりにも愛らしい姿に多くの人が癒されたようで、投稿は43万回以上表示され、3.5万のいいねを獲得。「可愛すぎる」「とっても魅力的」などのコメントが寄せられています。

【写真：朝のあいさつにやってきた猫→ソファの影からそっと登場して…】

朝の挨拶にやってきた猫の「ちょこ先輩」

X『んま』に登場するのは、猫の「ちょこ先輩」。きゅるんと大きな瞳が特徴の、キジ白柄の女の子です。名前に「先輩」とあるのは、ぬいぐるみの後輩がいるからなのだそう。

ある日投稿されたのは、ソファの影からそっと現れ、朝のあいさつにやってきたちょこ先輩の姿。体をすり寄せながら小首をかしげ、飼い主さんを見つめていたといいます。まるで「おはよう」と言っているかのような表情が何とも愛らしいです。

うるんだ瞳で甘えるように佇むちょこ先輩。なんと健気な朝のあいさつでしょうか。あまりのかわいさに思わず胸がキュンとしてしまいます。

悶絶級の『あいさつポーズ』に反響続々

ちょこ先輩の『あいさつポーズ』は、多くの人の心をぎゅっと掴んだようです。Xユーザーからの反響で圧倒的に多かったのは「カワイイ！」の声。ほかにも「とっても魅力的な猫様ですね！」「健気」「礼儀正しいですね」「甘えん坊さん♡」「優しい目をしていますね」など、温かな言葉が続々と寄せられています。

悶絶級のかわいさで朝のあいさつに訪れたちょこ先輩。見ているだけで自然と頬がゆるんでしまうような、癒し度満点のシーンでした。

Xアカウント『んま』は、ちょこ先輩のかわいい瞬間がぎゅっと詰まっています。ときどき登場するぬいぐるみの『パンジャンドラム後輩』とは、車輪型の兵器を模したもので、ミリタリー好きだという飼い主さんが特注で取り寄せたものなのだそう。

飼い主さん、ちょこ先輩、この度はご協力誠にありがとうございました。

