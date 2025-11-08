“時短”や“節水”が黄ばみの原因かも。白シャツの皮脂や汚れを洗い流すクリーニング法を“洗濯家”が伝授

こまめに洗濯しているのにシャツの首元や脇が汗で黄ばんでしまった、という経験はないだろうか。

収納していた服を取り出してみたら、半年前にはなかった汚れが付いていたり…。

原因は普段の洗濯で落とし切れていなかった皮脂や汗などが保管中に黄ばみに変化してしまったものなのだ。

もう捨てるしかないと諦める前に、してほしいことがある。これらの汚れは十分に落とせる可能性が高いという。

洋服を傷めることなく汚れをきちんと落とす洗濯の基本について、“洗濯王子”の愛称で知られる中村祐一さんに話を聞いた。

洗濯機の設定を見直す

「最近は『時短』や『節水』の要望から洗い時間やすすぎの回数が減っています。



その結果、普通に洗えば落ちるはずの汚れが落ち切らず、すすぎも足りていないので、時間が経つと襟回りや脇の部分が黄ばんできたり、黒ずんだり、嫌な臭いを発するなどといったトラブルが生じます」

中村さんによると、洗濯機の基本設定が時短や節水を重視したセッティングになっているため、衣類に付着した汚れをしっかり落とし切る前に洗いが終わり、さらにすすぎも不十分で、汚れが洋服に残ったままになっているという。

では、設定をどう変更すれば良いのか。

「洗い15分・すすぎ3回・脱水3分」

「洗濯は、洗い15分、すすぎ3回、脱水3分が基準です。これが汚れをきちんと落とすために必要な洗濯の基本です」

まずは、「洗い時間」の設定を見直そう。

しっかりと汚れを落とすためには15分程度の洗い時間が目安になるという。

家庭用の洗濯機の「標準」や「おまかせ」コースは、7〜10分程度の設定が多く、これでは汚れが残ってしまう。

一方で、20分より長く洗うと逆に汚れが戻ってきたり素材が傷んだりするので、洗い過ぎにも注意が必要だ。

次に「すすぎ」。

クリーニング店では「すすぎ3回」が基準だが、家庭用は1回や2回が標準になっていることが多い。中には「すすぎゼロ」といった洗剤も出てきているが、汚れを流し切るためには水を入れ替えて3回すすぎを行うことが大事だという。

せっかくきれいに洗っても、すすぎが甘いと残った汚れが黄ばみや黒ずみの原因になってしまうからだ。

最後に「脱水」。

脱水は3分で十分。長く回しても絞れる量はそれほど変わらないという。

麻や綿は折れやすい素材なので脱水を長くかけすぎるとキツいシワがついてしまう。

特に注意が必要なのは黒い麻の衣類だ。白い麻はシワだけで済むが、黒い麻は折れたところに白い線が残り元に戻らなくなってしまうことがある。洗濯する時は表示をしっかりと確認することが大事だ。

「洗い15分・すすぎ3回・脱水3分」の“基本の洗い方”を日々実践すれば、黄ばみの悩みは概ね解消されるはずだが、一度黄ばんだものは諦めるしかないのか？

中村さんは、「まずは基本の洗い方を数回繰り返してみて、汚れが薄くなっているかを確認する。変化が見られなくなったら最後の手段として酸素系漂白剤を使う」と話す。

40度のお湯に30分程「つけ置き」

漂白剤には「塩素系」と「酸素系」の2つのタイプがある。

どちらもシミや汚れの色素を分解し、除菌や殺菌効果があるが、何を洗濯するのかによって使い分ける必要がある。

塩素系漂白剤は漂白力が強く、色素を破壊する力が強いため、色柄物には使えない。

酸素系漂白剤は、漂白力が穏やかなため、色柄物の衣服でも使用できる。

黄ばみが気になる時はまずは、酸素系漂白剤を40度くらいのお湯にパッケージに書いてある規定量を溶かして、その中に衣類を30分程つけ置きする。

黄ばんでいる箇所に直接漂白剤をつけると、ほかの場所との色の差が出て目立ってしまう可能性があるので、全体をつけ込むのがポイントだ。

30分程つけ置きした後は“基本の洗い方”で洗濯して、しっかりと乾かす。

衣替えも“基本の洗い方”で対応

“基本の洗い方”を普段から実践していれば、衣替え前だからといって特別な洗い方をする必要はないという。

服を清潔に保ち、長く着続けるためには、洗濯方法を少し見直すだけで効果がありそうだ。

状態良く、来年もまた気持ちよく着るために洗濯機の“設定”をまずは確認してみてはいかがだろうか。

洗濯家・中村祐一

長野県伊那市のクリーニング会社（有）芳洗舎代表。「洗濯から、セカイを変える」という信念のもと、洗濯から考えるよりよい暮らし方の提案を行い、衣生活の革新に洗濯の側面から取り組む。“洗濯王子”の愛称で、NHKでの講師、日経新聞での連載など各種メディアにも多数出演。一般社団法人日本衣生活支援機構 代表理事。