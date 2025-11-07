¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡Ö¸«¤¨¤ëÊÝ´É¡×¡¢µ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¡ª¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Î¸°ÉÕ¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¾®ÁëÉÕ¤¤Î¸°ÉÕ¤¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö100-LBOX009W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¸«¤¨¤ë°Â¿´¡ªÃæ¿È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¾®ÁëÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤ÎÈâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¾®Áë¤«¤é¡¢Èâ¤ò³«¤±¤º¤ËÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½ñÎà´ÉÍý¤ä³Ø¹»¤Ç¤ÎÈ÷ÉÊÊÝ´É¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¢£¸°ÉÕ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¡ª¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â°Â¿´
ÉÕÂ°¤Î¸°¡Ê2ËÜ¡Ë¤Ç»Ü¾û¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×½ñÎà¤äÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÊÝ´É¤Ë¤â°Â¿´¡£¤µ¤é¤ËÇØÌÌ¤Î·ê¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢ÅðÆñËÉ»ß¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¡£
¢£¼«Í³¼«ºß¤ÎÏ¢·ë¹½Â¤¤Ç¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÄ¥
½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤âÏ¢·ë¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ºÇÂç5ÃÊ¤Þ¤ÇÏ¢·ë¤Ç¤¤ë¡£
¢£A4¤âB5¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡ªÊØÍø¤ÊÃªÈÄÉÕ¤
A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä½ñÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃªÈÄ¤ò»È¤¨¤ÐB5¥µ¥¤¥º¤ä¾®·¿µ¡´ï¤âÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾æÉ×¡£¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¥«¥é¡¼¡§¥Û¥ï¥¤¥È
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW35¡ßD35¡ßH35cm
½ÅÎÌ¡§Ìó5.2kg
ÁíÂÑ²Ù½Å¡§Ìó25kg¡ÊÃæÃª¡§Ìó3kg¡Ë
ºà¼Á¡§¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ê¥¨¥Ý¥¥·¼ù»éÊ´ÂÎÅÉÁõ¡Ë
½Ð²Ù·ÁÂÖ¡§¤ªµÒÍÍÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Ê¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÁÈÎ©¼°¡Ë
¸Ä¸ý¿ô¡§1¸Ä¸ý
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¸°¡ß2¸Ä¡¢Ï¢·ëÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉôÉÊ¡ß5ÁÈ¡Ê1ÁÈ¤ÏÍ½È÷¡Ë
À¸»ºÃÏ¡§ÂæÏÑ
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡§½é´üÉÔÎÉ¤Î¤ß
¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡§ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤¢¤ê
¢£Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¾®ÁëÉÕ¤¤Î¸°ÉÕ¤¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö100-LBOX009W¡×
¢£Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¾®ÁëÉÕ¤¤Î¸°ÉÕ¤¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö100-LBOX009W¡×
