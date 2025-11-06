モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（31）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。MCの元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）について話した。

今回は岡田と、お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が、スタッフの指令に従って「ハニカミドライブデート」。

クレープを食べる場面で、岡田が「私と森香澄さん、どっちの方がかわいいですか？」と、東ブクロに質問。東ブクロは「そら、紗佳よ」。吹き出しそうになった岡田の隣で、東ブロクは「（森がこの場に）おらんから言う、とかじゃない」と話した。

岡田が「じゃあ、次ぎ、本人に向かっても言える？」と再び聞くと、東ブクロは「森香澄とは比べものにならない。大差や」と断言。さらに「オレは岡田さんを大事にしたい」と続けた。このやりとりを、2人には秘密でモニターで見ていた森は「なんだろう。ジェラシーは感じません」と淡々と話した。

今度は東ブクロが「逆にどうなん。森さんのことはどう思ってるんですか？」と質問。岡田は「期待外れだと思うけど」と前置きし「マジで好き」。モニター越しの森は、これに「え〜うれしい」と反応。東ブロクが重ねて「私と全然違うから合わないな、と思うわけでもなく…」と確認すると、岡田は「だってかわいいし。思ったよりこびないし。そういう女の方が好きだから」と答えた。この様子を見た森は「私も好き！」と笑顔で言った。