「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」/ 「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会【まとめ記事】
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年3月にM&Aにより事業継承した海鮮居酒屋「かいり」の新店舗、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」を2025年11月1日（土）にオープンする。オープンに先立ち、10月20日（木）、報道関係者向けに試食会が実施された。
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年11月6日（木）より、冬季限定の『韓国フェア』を全国にて開催する。フェアでは、韓国屋台で親しまれるグルメを「焼肉屋ならではの体験」にアレンジした多彩なメニューを用意した。フェアの開催に先立ち、2025年10月29日（木）、メディア関係者向けに試食会が開催された。今年は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた「韓国屋台グルメ」が勢ぞろいする。
■吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年3月にM&Aにより事業継承した海鮮居酒屋「かいり」の新店舗、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」を2025年11月1日（土）にオープンする。オープンに先立ち、10月20日（木）、報道関係者向けに試食会が実施された。
■人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年11月6日（木）より、冬季限定の『韓国フェア』を全国にて開催する。フェアでは、韓国屋台で親しまれるグルメを「焼肉屋ならではの体験」にアレンジした多彩なメニューを用意した。フェアの開催に先立ち、2025年10月29日（木）、メディア関係者向けに試食会が開催された。今年は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた「韓国屋台グルメ」が勢ぞろいする。
■自由な角度で快適操作！アルミ製・折りたたみ式タブレットスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、角度も高さも自由自在。360°回転・折りたたみ対応のアルミ製タブレットスタンド「200-STN092GY」を発売した。本製品は、 角度も高さも自由に調整できる2つのヒンジを搭載したアルミ製タブレットスタンド。無段階で調整が可能なので、作業や視聴スタイルに合わせて最適なポジションを設定できる。アーム部分は360°回転し、画面の向きを簡単に変えられるため、隣の人との画面共有やプレゼンにも便利だ。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びにも適している。
■アン ミカさん、藤本美貴さん、コットン・きょんさん、西村さんが登壇！「STAFF OF THE YEAR 2025」ファイナル直前記者発表会
2025年10月9日、パニッシュ・スタンダードは渋谷ヒカリエホールにて「STAFF OF THE YEAR 2025」ファイナル直前記者発表会を開催した。同社は、店舗スタッフのDXアプリケーションサービス「STAFF START」を運営しており、現代の販売員に求められる総合的なスキルを審査し、「令和のカリスマ店員」を選出するコンテスト「STAFF OF THE YEAR」を実施している。
■周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
サンワサプライ株式会社は、1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンでシームレスに切り替えて使用できるDisplayPortパソコン切替器「SW-KVM2DPUUS」を発売しました。4K/60Hzの映像出力に対応し、本体ボタンで簡単に切り替えができる。DisplayPort出力を持つパソコンを2台使う方におすすめだ。1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンで使用できる。1組の周辺機器を共有できるので、作業スペースを大幅に節約。面倒なケーブルの差し替えも不要だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
・10台のスマートフォンを個別に管理できる！透明扉仕様の保管庫
・11月1日（土）から登場！『一番くじ モスバーガー ２』
・焼肉の後まで満たされる！牛角、約270店舗限定で「デザート食べ放題」スタート
・メッシュなのに透けない、上質なオフィスに最適！ワンランク上のオフィスチェア
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年11月6日（木）より、冬季限定の『韓国フェア』を全国にて開催する。フェアでは、韓国屋台で親しまれるグルメを「焼肉屋ならではの体験」にアレンジした多彩なメニューを用意した。フェアの開催に先立ち、2025年10月29日（木）、メディア関係者向けに試食会が開催された。今年は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた「韓国屋台グルメ」が勢ぞろいする。
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年3月にM&Aにより事業継承した海鮮居酒屋「かいり」の新店舗、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」を2025年11月1日（土）にオープンする。オープンに先立ち、10月20日（木）、報道関係者向けに試食会が実施された。
■人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年11月6日（木）より、冬季限定の『韓国フェア』を全国にて開催する。フェアでは、韓国屋台で親しまれるグルメを「焼肉屋ならではの体験」にアレンジした多彩なメニューを用意した。フェアの開催に先立ち、2025年10月29日（木）、メディア関係者向けに試食会が開催された。今年は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた「韓国屋台グルメ」が勢ぞろいする。
■自由な角度で快適操作！アルミ製・折りたたみ式タブレットスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、角度も高さも自由自在。360°回転・折りたたみ対応のアルミ製タブレットスタンド「200-STN092GY」を発売した。本製品は、 角度も高さも自由に調整できる2つのヒンジを搭載したアルミ製タブレットスタンド。無段階で調整が可能なので、作業や視聴スタイルに合わせて最適なポジションを設定できる。アーム部分は360°回転し、画面の向きを簡単に変えられるため、隣の人との画面共有やプレゼンにも便利だ。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びにも適している。
■アン ミカさん、藤本美貴さん、コットン・きょんさん、西村さんが登壇！「STAFF OF THE YEAR 2025」ファイナル直前記者発表会
2025年10月9日、パニッシュ・スタンダードは渋谷ヒカリエホールにて「STAFF OF THE YEAR 2025」ファイナル直前記者発表会を開催した。同社は、店舗スタッフのDXアプリケーションサービス「STAFF START」を運営しており、現代の販売員に求められる総合的なスキルを審査し、「令和のカリスマ店員」を選出するコンテスト「STAFF OF THE YEAR」を実施している。
■周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
サンワサプライ株式会社は、1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンでシームレスに切り替えて使用できるDisplayPortパソコン切替器「SW-KVM2DPUUS」を発売しました。4K/60Hzの映像出力に対応し、本体ボタンで簡単に切り替えができる。DisplayPort出力を持つパソコンを2台使う方におすすめだ。1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンで使用できる。1組の周辺機器を共有できるので、作業スペースを大幅に節約。面倒なケーブルの差し替えも不要だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
・10台のスマートフォンを個別に管理できる！透明扉仕様の保管庫
・11月1日（土）から登場！『一番くじ モスバーガー ２』
・焼肉の後まで満たされる！牛角、約270店舗限定で「デザート食べ放題」スタート
・メッシュなのに透けない、上質なオフィスに最適！ワンランク上のオフィスチェア