「カルディ」で発見！ “スヌーピー”のカウントダウンカレンダーを開封してみた＜実物レポ＞
すっかり寒くなりクリスマスの足音が少しずつ近づいてきました。「カルディコーヒーファーム」に行ってみれば、店内にはクリスマスアイテムがずらりと並んでいる光景が広がっています。さまざまなラインナップがそろう中から今回は、スヌーピーデザインのカウントダウンカレンダーを紹介。実物を開封してみました。
【写真】「スヌーピー カウントダウンカレンダー」を開封した様子
■クリスマスが待ち遠しい
今回チェックした「スヌーピー カウントダウンカレンダー」は、1〜24までの数字が振られた窓を毎日1個ずつ開けていきクリスマスまでのカウントダウンが楽しめるアイテム。
パッケージは、雪のようにお菓子が舞う中でクリスマスらしい帽子を被ったスヌーピーとウッドストックが描かれたかわいらしい仕上がり。2人はたくさんのお菓子を運ぼうとしているのでしょうか。ユーモアあふれるイラストに癒されます。
また、裏面のイラストはぬり絵として遊べる仕様。25日のクリスマス当日にみんなで色を塗るのも楽しそう！
さて、気になる窓の中身をチェックしてみると中には一口サイズのチョコレートが入っていました。チョコレートは1つ1つ形が異なり、いずれもクリスマスモチーフがあしらわれています。
今年はスヌーピーたちと一緒にクリスマスまでの時間を過ごしてみるのはいかが？
