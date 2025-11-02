エッ、これ本当に“白髪ぼかし”！？【40・50代】が参考にしたい♡「最旬おすすめヘア」

ミドル世代の髪悩みのひとつでもある「白髪」。全体を染めるのもいいけれど、オシャレにカバーする方法を試してみませんか？ 今回ご紹介するのは、自然なトーンで仕上げる「白髪ぼかしヘア」。人気美容師さんたちのInstagramには、ハイライトやくすみカラーを上手に取り入れた上品なスタイルが続々と登場中！ 大人世代の髪をよりきれいに見せる、最旬デザインをお届けします。

グレージュ風ハイライトが映える、ぷつっとボブ

暗髪ベースのぷつっとボブに、明るめのグレージュ風ハイライトを細く入れたデザイン。筋感が強すぎず、自然に溶け込むような仕上がりが魅力です。全体に透明感が生まれ、重く見えがちな暗髪も軽やかな印象に。毛先はやや外ハネにして、シンプルなカットラインにさりげない動きを添えることで、上品さとモード感を両立しています。

ナチュラルコントラストのレイヤーミディ

暗めのブラウンをベースに、極細ハイライトを織り交ぜたレイヤーミディ。トップは内に、肩にあたるベースは自然に外へ流れるようにカットされています。ハイライトのコントラストを控えめにすることで、白髪が目立ちにくく自然にぼかせるのがポイント。動きのあるレイヤーが、髪全体を柔らかく見せてくれそうです。

くすみカラーを効かせたミニボブ

暗髪ベースのミニボブに、まろやかなトーンのくすみカラーでハイライトをなじませたスタイル。ぷつっとしたライン感を残しつつ、繊細な色の重なりで立体感をプラスしています。艶を感じる落ち着いた色味で、白髪ぼかし感が出にくいのも魅力。コンパクトながら奥行きのある上品なボブに仕上がっています。

オリーブグレージュの自然派ハイライトミディ

最後は、クセを活かしたミディアムレイヤーに、細い白髪ぼかしハイライトをプラスしたスタイル。ベースカラーはオリーブグレージュで、柔らかな秋らしさを感じさせます。ブローでふんわりと乾かして、オイルを全体になじませれば完成。ナチュラルな艶と透明感を両立させた、力の抜けた大人のミディアムスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@sakosakosakosako様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里