桜井美悠、出産後初ランウェイ サンタ衣装×透け感ニーハイで圧巻スタイル披露【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】桜井美悠、スタイル際立つサンタコスで出産後初ランウェイ
桜井はサンタクロースのキャップを被り、フリルが施されたオフショルダーのサンタコスチュームに身を包んで登場。ミニ丈のワンピースには透け感のあるニーハイソックスを合わせ、抜群のスタイルを披露した。ランウェイトップでは会場全体にコーディネートをアピールし、最後にはカメラ目線で投げキッス。華やかなホリデースタイルで、観客を魅了した。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
◆桜井美悠（みゆみゆ）、出産後初ランウェイで圧巻スタイル披露
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
