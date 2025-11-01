桜井美悠（C）モデルプレス

モデルプレス＝2025/11/01】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。

【写真】桜井美悠、スタイル際立つサンタコスで出産後初ランウェイ

◆桜井美悠（みゆみゆ）、出産後初ランウェイで圧巻スタイル披露


桜井はサンタクロースのキャップを被り、フリルが施されたオフショルダーのサンタコスチュームに身を包んで登場。ミニ丈のワンピースには透け感のあるニーハイソックスを合わせ、抜群のスタイルを披露した。ランウェイトップでは会場全体にコーディネートをアピールし、最後にはカメラ目線で投げキッス。華やかなホリデースタイルで、観客を魅了した。

桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。

◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」


今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）

