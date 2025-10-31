インスタグラムでヘアスタイル動画を投稿している美容師の大月ショウさん（@diece_shou）が、ある動画を投稿。若々しい印象の見た目になれるようイメチェンを希望する男性が来店し、大変身する様子が話題になっています。

【画像】「べっ…別人すぎるっ……！！！」→これが「昔のような姿で同窓会に参加したい」38歳男性の“ビジュアル”ビフォーアフターです！すごい…！

「白髪の時点ですでにイケメンだったけど…」

現在38歳だという男性は、近々行われる同窓会へ行く前の準備として大月さんのもとを訪れました。もともときれいなグレイヘアではあるものの、白髪が多いため実年齢よりも少し年齢感があります。さらに前髪を切りそろえ、少し丸みを帯びた髪形も相まって、全体的に落ち着いた印象。

男性が昔のような姿で同級生たちとの再会を思う存分楽しめるよう、大月さんも早速施術を開始します。「6歳若返るスタイル」を目指して、カットやカラーを施しました。

白髪のイメージが強かったヘアカラーは、優しげなブラウンカラーにチェンジ。光に当たると少し明るめに透けて見えるような質感がおしゃれです。

また、おでこが隠れるような長さだった前髪も、かき分けて立ち上げることでアクティブ感がアップ。サイドを少し刈り上げ、毛先に動きをつけたショートスタイルに変身し、見事若々しい印象になりました。

男性の変身動画はインスタグラムで1800件以上の「いいね」を集め、他のユーザーから多くのコメントも。「かっこいい！」「ビフォーアフターの激変がすごい。タイムスリップしたみたい！」「白髪の時点ですでにイケメンだったけど、スタイリングが変わったらさらにイケメンになった！ めっちゃ若返ってる！」「同窓会でモテちゃいますね」など、さまざまな声が寄せられています。

また、中には「もともとの白髪が美しすぎる……！ この地毛を生かした髪形も見てみたい」「白髪は染めずに髪形を変えるだけでもカッコよくなりそう」といった意見もありました。

施術を終えた男性の顔にも明るい笑顔が見られ、新たなスタイリングに満足している様子。まさに「6歳若返ったよう」なイメチェンで、さらにすてきに生まれ変わりましたね。