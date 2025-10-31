この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「学習障害の子どもには“学校との連携がカギ”」親のサポート法を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、動画「【勉強が苦手な子へ】学習障害の子供へ親ができるサポート法とは？」を公開。自身の元に寄せられた「学習障害のお子さんがテスト範囲も分からず連絡帳も書いてこない。親はどう対応すればよいか？」という切実な悩みに対して、親としての具体的な対応策を語った。



道山さんは「学習障害とは知的な遅れはなくても、読む・書く・計算するなど特定の分野が極端に苦手なこと」と説明。ディスレクシア（識字障害）、ディスグラフィア（書字表出障害）、ディスカリキュリア（算数障害）の違いや実例を交えながら、「読む・書くが難しいから連絡帳が書けない場合もある」と指摘した。



対応策については「基本的には学校の先生から直接連絡がもらえるようにお願いしてください」と強調。「診断が出ていれば学校は必ず何らかの配慮をしてくれる。教師が連絡帳を書いたり、口頭で伝えることもある」と自身の教師時代の経験を明かし、「僕の教え子でも“書くのが苦手”なタイプの子がいて、その保護者とLINEで直接やりとりしていた」と語った。そのうえで「今は時代的に難しい面もあるが、電話やデジタルツールを活用して先生とつながることが大事」とアドバイスした。



また学習面のサポートについては、「親が不得意な部分を手伝ってあげる」「識字障害なら親が音読し耳から覚えさせる」と助言。テスト対応として「ひらがなでの解答を認めてもらうなど、学校と相談して柔軟に対応すること」を推奨した。「算数障害の場合はドットカードや図を使うなど、イメージで理解させる方法もある」とも具体的な提案を行った。



最後に、「どう補えばいいのか分からない場合は専門家、公認心理師にも相談してみてください」と呼びかけ、動画を締めくくった。道山さんは「親だけで抱え込まず、学校や専門家と連携することで“お子さんにぴったりの学び方”が見つかる」とエールを送り、保護者の不安に寄り添う姿勢を示した。