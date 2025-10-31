小久保裕紀監督（54）が9度、宙を舞った。

5年ぶり12度目の日本一を達成したソフトバンクは、毎年のように大金を投じて補強を行っているが、今オフはどう動くのか。

まず着手しなくてはいけないのが、3年総額15億円の契約が満了するエースの有原航平（33）の残留交渉だ。

メジャー復帰を視野に入れているとされ、巨人も触手を伸ばしているというが、ある球団OBは「少なくともメジャーは眉唾でしょう」と、こう続ける。

「FA権を取得した他球団の選手が交渉でよく持ち出すのが、『ソフトバンクから誘われている』という言葉。実際、ソフトバンクは他球団を上回る高額提示をするケースが多く、条件吊り上げのダシにされることがある。ただ、ソフトバンクの選手はその手法が使えない。そこで交渉材料に使うのがメジャーなんです。例えばOBの松田宣浩は2015年オフ、メジャー挑戦をちらつかせ、海外FA権を行使。最終的に古巣と4年総額16億円以上の高額契約を引き出した。有原に関しても球団は、『巨人と事実上の一騎打ち』とみているようです」

三笠GMも「有原選手には当然、残ってほしいと思っている」と全力で慰留する方針だ。

FA補強はどうか。

「今年の国内FA市場はこれといった大物が不在でスター選手がいない。日本人メジャーも前田健太くらいです。少なくとも、野手補強の線は薄いでしょう。今季は柳町、野村勇、川瀬ら、これまで殻を破り切れなかった中堅選手が次々に成長を遂げた。『今いるメンバーが最強だと思ってずっと戦ってきた。誰一人欠けても、今回の2連覇はなかったと思う』と話す小久保監督も、公言こそしていないものの、生え抜き中心のチームづくりを理想としていますから。補強は外国人選手の獲得で賄う方針です」（前出のOB）

実際、ソフトバンクは台湾・味全からポスティングを容認された最速158キロ右腕の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（24）の調査を行っている。今オフに限っては、名物の大型補強は封印となりそうな気配だ。

ところで、日本シリーズにおける阪神の敗因は、「藤川監督の自滅」だったという声が上がっている。過度な情報統制がかえって自軍選手に負担をかけることになったというが…。いったい水面下では何が起きていたのか。

