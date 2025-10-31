【今週の数字】Modern Retail編（10/24〜10/30）： ライブコマースの ワットノット 、シリーズFで2億2500万ドル調達 ほか
「Numbers to know」は、Modern Retail Japanが注目するニュース（10月24日（金）〜10月30日（木））を数字とともにご紹介します。
3分の1
米消費者の3分の1がAIで商品選び Amazonが新機能「Help Me Decide」を導入Amazonは、商品選びに迷う消費者向けにAIが最適な1品を推薦する新機能「Help Me Decide（ヘルプ・ミー・ディサイド）」を米国で試験導入した。購入履歴やレビュー、商品説明をもとに大規模言語モデルが候補を絞り込み、「なぜそれが最適か」を説明する仕組みだ。アドビの調査によると、すでに米国消費者の3分の1が商品リサーチやおすすめ検索にAIを活用しており、AI主導の購買体験が本格化しつつある（Business of Fashion）。
1件
UGGの形は誰のもの？ 米裁判所、1件の特許のみ審理継続UGGの親会社デッカーズ・アウトドア（Deckers Outdoor）は、模倣品で知られるクインス（Quince）を相手にブーツのトレードドレス侵害を訴えたが、米連邦地裁は「一般化したデザインは商標で保護できない」と判断した。残る争点は1件の特許のみで、デュープ（模倣）文化の是非を問う象徴的な裁判に（WWD）。
2億2500万ドル