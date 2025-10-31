「Numbers to know」は、Modern Retail Japanが注目するニュース（10月24日（金）〜10月30日（木））を数字とともにご紹介します。

3分の1

米消費者の3分の1がAIで商品選び　Amazonが新機能「Help Me Decide」を導入

Amazonは、商品選びに迷う消費者向けにAIが最適な1品を推薦する新機能「Help Me Decide（ヘルプ・ミー・ディサイド）」を米国で試験導入した。購入履歴やレビュー、商品説明をもとに大規模言語モデルが候補を絞り込み、「なぜそれが最適か」を説明する仕組みだ。アドビの調査によると、すでに米国消費者の3分の1が商品リサーチやおすすめ検索にAIを活用しており、AI主導の購買体験が本格化しつつある（Business of Fashion）。

1件

UGGの形は誰のもの？　米裁判所、1件の特許のみ審理継続

UGGの親会社デッカーズ・アウトドア（Deckers Outdoor）は、模倣品で知られるクインス（Quince）を相手にブーツのトレードドレス侵害を訴えたが、米連邦地裁は「一般化したデザインは商標で保護できない」と判断した。残る争点は1件の特許のみで、デュープ（模倣）文化の是非を問う象徴的な裁判に（WWD）。

2億2500万ドル

ライブコマースのワットノット、シリーズFで2億2500万ドルを調達

ライブショッピングアプリ「ワットノット（Whatnot）」は、シリーズFラウンドで2億2500万ドル（約346億円）を調達したと発表した。累計ライブ売上は60億ドル（約9235億円）を突破し、米App Storeのショッピングアプリで1位を記録。新たな資金はマーケティング強化や信頼性向上、AI活用ツール開発、グローバル展開に充てられる。同社は「セラーとともに成長する未来を築く」として、信頼と拡張性を両立する次世代ライブコマース基盤の構築を進める方針だ（Whatnot公式ブログ）。編集部