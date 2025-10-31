オールシーズン使える「機能性アウター」→【ワークマン】に売ってた！

長く愛用できる洋服が欲しい。それなら、オールシーズン使える「機能性アウター」が揃う【ワークマン】をチェックして。今回は、ワンピースとしてもロングコートとしても着られるアウターと、サッと羽織りやすいミドル丈が嬉しいポンチョ風アウターをご紹介。撥水やUVカット、ストレッチといった機能付き。休日にも通勤にも、アウトドアシーンにも着回せるアウターは、ワードローブに欠かせない存在になりそうです。

ワンピにもなる！ 長く愛用できそうな高機能アウター

【ワークマン】「レディース高撥水シェルワンピースコート」\3,900（税込）

ワンピースとしても、コートとしても着回せるのが魅力。ウエスト部分のスピンドルを調節し、シルエットの変化も楽しめます。気温や気分に合わせて色々な着方ができるから、オールシーズン活躍しそう。「水をはじきやすく、汚れがついても落ちやすい」（公式オンラインストアより）耐久撥水。UVカットやストレッチといった機能性が備わっているのも嬉しいポイントです。

体型カバーもバッチリ！ バサっと羽織って垢抜ける

ブラック・Dグリーン・グレージュ・ライトベージュ、デイリーコーデに取り入れやすいカラーが揃う4色展開。ミリタリーな雰囲気をプラスできるDグリーンをバサっと羽織れば、シンプルなコーデもグッと垢抜けた印象に。気になる部分もまるっとカバーできるため、体型を気にせずおしゃれを楽しめそうです。

高撥水機能付き！ サッと羽織ってサマ見えするポンチョ風アウター

【ワークマン】「レディース高撥水フードポンチョアウター」\3,500（税込）

体をふわっと包み込むシルエットが特徴のポンチョ風アウター。ウエストのスピンドルをキュッと絞れば、メリハリ感のあるスタイルアップコーデも楽しめます。背中はムレにくいメッシュ素材。袖口には、好みのフィット感に調整できるスナップボタン付き。「強い撥水加工を施した水をはじく高撥水」（公式オンラインストアより）機能付きで急な雨にも対応できるため、キャンプやフェスなどの野外活動にも重宝しそうです。

脱ぎ着しやすいミドル丈で通勤コーデにも使える

ベージュ・カーキ・ネイビーの3色展開。知的で洗練された印象を与えるネイビーは、きれいめに着こなしたい人におすすめ。プリーツスカートを合わせれば、オフィスシーンにもぴったりのフェミニンスタイルに。脱ぎ着しやすいミドル丈なので、1日の寒暖差が大きくなる季節の変わり目に重宝しそう。車移動が多い人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i