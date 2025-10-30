この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

孤独感から抜け出すために必要な支えと声かけ

小さな出来事が人生を揺るがすほどに大きく感じるうつ病の苦しみ

精神科医・臨床心理士 公認心理師の生活に役立つメンタルヘルスが警鐘「エンタメが煩わしいのはうつ病のサイン」

精神科医・臨床心理士・公認心理師の生活に役立つメンタルヘルス「奴隷のような労働から逃げて」仕事と労働の違いを徹底解説

生活に役立つメンタルヘルスが警鐘「豊かさだけでは自殺は防げない」その背景に迫る

チャンネル情報

このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/