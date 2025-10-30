精神科医・臨床心理士・公認心理師が語る“うつ病の世界”―「全部が暗く、絶望しか見えない」その実態
動画『うつ病の人が見ている世界』では、精神科医・臨床心理士・公認心理師の生活に役立つメンタルヘルス氏が、うつ病を患う人がどのような世界を見ているのかを、様々な事例を交えながら解説した。
生活に役立つメンタルヘルス氏は冒頭で「うつ病になると、見える景色が変わってしまいます」と切り出し、同じ景色でも心の状態によって感じ方がまったく異なると強調。「例えば、富士山の景色を見て元気が湧く人もいれば、修学旅行の嫌な思い出が蘇る人もいる」と、心のフィルターの存在を説明した。
うつ病の症状として特に注目すべき点として、「小さな嫌なことが大きく見える」「普段と違うことが困難に見える」「冷たい言葉の響きが大きく感じる」といった“物事のネガティブな側面が何倍にも大きく映る”傾向に言及。その例として、「職場での些細な失敗が、取り返しのつかない大失敗に感じ、不安に押しつぶされそうになる」「予定外の仕事や人との関わりが、極度な負担に感じてしまう」など具体的な心の動きを紹介した。
また、周囲との比較や他人の言動に過度に反応してしまう特徴も述べ、「うつ病の人は、SNSで成功している人を見ると、自分はなんてダメな人間なんだろう、と自己否定のループに陥ってしまいます」など、社会との関わりの中で「自分だけが仲間はずれ」「みんなに迷惑をかけている」などと感じてしまうメカニズムを解説。「未来には不安しか見えない」「生きることが何倍も大変に見えて絶望的になる」という現実離れした負のフィルターがかかってしまう様子を明かした。
動画の最後には、「これはうつ病の症状でそう見えているだけ。世の中に必要のない人は存在しない」と強く訴え、「何かのタイミングで自分を責める気持ちが湧いてきたら、“これは病気の症状だ”と気づくことが大切です」と締めくくった。身近に相談できる人がいない場合は主治医などの専門家に頼ってほしいともアドバイスしていた。
