「健康にいい」「血糖値を上げにくい」食べ方として、食事時に野菜を最初に食べる、いわゆる「ベジファースト」と呼ばれている方法がよく知られています。一方、最近では、血糖値を上げにくい新たな食べ方として「ヨーグルトファースト」という食べ方も注目を集めているようです。なぜヨーグルトなのか、実際の効果はどうなのかについて、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに教えていただきました。

「最初に食べる」ことで分泌を促進

Q.そもそも、食後に血糖値が急上昇すると、どのようなデメリットがあるのですか。

市原さん「食後の高血糖は血管へのダメージを与えるため、動脈硬化を促進してしまいます。これによって、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった命に関わる病気へのリスクが高まるのです」

Q.最近注目されているという「ヨーグルトファースト」とは、どんな食べ方ですか。なぜヨーグルトなのでしょうか。

市原さん「ヨーグルトに含まれるタンパク質が、インスリンの分泌量を増やす『GLP-1（グルカゴン様ペプチド-1）』という腸管ホルモンの分泌を促すので、食後の血糖値の上昇を緩やかにすることが期待できます。食後に食べるよりも、最初に食べることでGLP-1の分泌はより促されます」

Q.医学的観点からみて、食事時の「ヨーグルトファースト」を推奨できますか。

市原さん「はい。肉や魚のタンパク質でも同様にGLP-1の分泌を促しますが、食事の最初に肉や魚を食べることはやや現実的ではありません。ヨーグルトであれば手軽に、食事の最初に食べられますし、満腹感も出るので食べ過ぎ防止にもつながるからです。

ただし、甘いヨーグルトでは逆に血糖値を早めに上昇させてしまうので、無糖のヨーグルトにしたり、血糖値を上げにくい甘味料を利用したりするなど、工夫してください」