10月27日、元プロ野球・読売ジャイアンツ選手で、現在はタレントとして活躍する元木大介が、東京・日比谷でおこなわれた第38回東京国際映画祭のオープニングイベントに登場。ネクタイに黒のジャケット姿で大物俳優たちに交じり、レッドカーペットを歩いたことに驚きの声があがっている。

元木は27日、自身のInstagramを更新。

《お疲れ様です!! 今日は東京国際映画祭レッドカーペットに登壇してきました》とつづり、レッドカーペットに立つ自身のショットや“がんちゃん”こと三代目J SOUL BROTHERSメンバーで俳優の岩田剛典とのツーショットを公開した。

スポーツ紙記者が言う。

「元木さんは、今映画祭にウィメンズ・エンパワーメント部門に出品された道田里羽さん主演の映画『藍反射』（らんはんしゃ、野本梢監督）に塾の先生役で出演していますから、出演俳優としての登場です。元木さんといえば、今年の春頃から“激やせ”姿が話題となり、ファンからは心配する声が多くあがっていました。

ただ、元木さんは、自身のYouTubeチャンネルなどで『2025年4月ごろからダイエットをしている』と明かしています。90kgから20kgほど体重を落としたようですが、落とし方が急激だったので、久しぶりに姿を見たファンは動揺しました。ただ、Instagramでは『痩せすぎ』と心配するファンにその都度『元気です』と返信するなど、病気ではないことを繰り返しつづっていました。今回もそのスリムな体型を維持していました」

27日の投稿には《今回少し出演させていただきました 野本監督作品 映画「藍反射」皆さんぜひ見てください》と締めくくっていた。

Instagramのコメント欄には

《元木大ちゃん、すっかり俳優さんのオーラが漂ってますよ》

《シュッとした俳優さんかと思いました》

《レッドカーペットめちゃくちゃ似合いますね どこのイケメン俳優かと》

と驚きの声があがるとともに

《なんか、、、大河ドラマ行ける気がする》

《ヤバっ!!俳優ですね〜次はハリウッドで！》

などと、俳優としてさらなる飛躍を期待する声もあがっている。

「元木さんは2013年に高橋慶彦さん、愛甲猛さんら元プロ野球選手9人とともに任侠映画『ダイヤモンド』（本間利幸監督）で、映画初出演を果たしています。その後、映画やVシネマにも数多く出演しており、俳優としての活動も継続しています」（前出のスポーツ紙記者）

スリムに変身した元木の演技から目が離せない。