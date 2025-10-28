東京・青山の老舗焼鳥店で濃厚白湯ラーメンを堪能　”濃いけど重くない”が実現した至福の一杯

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道の焼き鳥店『青山焼鳥倶楽部』です。

濃厚な鶏、野菜の旨みが一体化した渾身の味『青山焼鳥倶楽部』＠表参道

骨董通り沿いのビルの地下に佇むのは、この地で2025年に創業50年を迎えた、青山で最も歴史の長い焼鳥店。にじり口のような扉を入ると、コの字カウンターが広がる。14年前から提供するお昼の麺類は幾度もリニューアルを重ね、現在の形に。

地鶏ガラ醤油らーめん（細麺）1000円

『青山焼鳥倶楽部』地鶏ガラ醤油らーめん（細麺） 1000円 カエシには昆布などを使用

鶏の旨みと野菜の甘みが凝縮した濃厚白湯ラーメンと、そのスープをベースにさらに野菜をたっぷり溶け込ませたつけ汁が魅惑的なつけ麺。特製タレにひと晩漬け込んだ特製焼豚はホロホロの仕上がりで、炙りの有無を選べるのもうれしい。

女性にはよりスッキリ食べてほしいと、ゆずの皮を増量したり、少し薄めを提案したりという心遣いも。もちろん男性もお好みでの注文が可能だ。

［住所］東京都港区南青山5-10-5第一九曜ビル地下1階

［電話］03-3486-1973

［営業時間］11時半〜15時LO※売り切れ次第終了、17時半〜23時半（23時LO）

［休日］お盆、年末年始

［交通］地下鉄銀座線ほか表参道駅B3出口から徒歩3分

