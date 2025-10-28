脳科学者・茂木健一郎、“野党で満足してるのでは？本気で政権取りに行かなきゃダメよ”と持論展開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「もぎけんのデイリーショー」1000回記念回として公開された動画『#いわしおばさん 野党は政権とれなくて、残念だったわね。でも、そういうところだわよ。』で、焼き魚業になりきった脳科学者・茂木健一郎氏が“いわしおばさん”のキャラクターで日本の野党にエールを送った。
動画冒頭で茂木氏は「イワシが焦げちゃうよ」とユーモラスに切り出しつつ、野党の党首に扮したゲストキャラを迎え、「政権取れなくて残念ね。数で団結すれば、政権取れたはずなのに」と優しくも辛辣な指摘を展開。「違いがあったらまとまれないなんて。この国、日本はいろんな考え方がありますから」と、政治勢力が合意できなかった現状を鋭く捉えた。
さらに茂木氏は、「野党でいるってことに満足しちゃってる人がいるんじゃないの。本当は政権取りたくないんじゃない？」と踏み込んだ見解も。「本気で政権取りいくとか、考え方の違いを乗り越えてまとまるとか、そういうことをしなかったら、人の心は動かせないんじゃないかしら」と語り、野党に対し結束と本気度を求めた。
また、政権を取った女性首相が高く評価されている現状にも触れ、「よっぽど気合い入れないと無理かもしれないもんね。でも、おばさんいつも応援してるから」と激励。「政策が違っても仲良くしましょう。おばさん思うけど、同じ日本人だし、同じ人間だし、同じ地球人だし」と、寛容さと対話の大切さを強調した。
動画の締めくくりで茂木氏は、素に戻って、「またイワシ食べにきてね。今日はこのコメディの動画も、1000回でしたよ。よくやってきてるわ、オレも孤独の戦いだね」と述べて、自身の歩みにもユーモアを交えてエール。今後も“いわしおばさん”キャラの独自視点で政治や社会に切り込むことを予感させた。
