（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２７日、ロシアの原子力推進式ミサイルの発射試験をめぐる報道を一蹴し、米国もロシア近海に原子力潜水艦を配備していると述べた。

ロシアのプーチン大統領は２６日、原子力推進式巡航ミサイル「ブレベスニク」の実験に成功し、配備に取り組むと発表した。ロシア当局は、ミサイルの飛行時間が約１５時間、飛行距離は８７００マイル（約１万４０００キロ）に上ったと主張している。

アジア歴訪中のトランプ氏は大統領専用機内で記者団に対し、「彼らは、我々が世界最強の原子力潜水艦をロシアのすぐ沖合に配備していることを知っている」と語った。

「つまり、８０００マイルも飛行する必要はない。彼らは我々をもてあそんでいるわけではないし、我々もそうしているわけではない。我々は常にミサイルの試験をしている」（トランプ氏）

トランプ氏は「ところで、プーチン氏がこのような発言をするのは適切ではないと思う」と付け加えた。「彼は戦争を終わらせるべきだ。１週間で終わるはずだった戦争が４年目に突入している。ミサイル実験をするよりも、そうすべきだ」

プーチン氏が新たなミサイル実験を発表する前には、ロシアがウクライナに対し２晩で２度目の攻撃を展開していた。また、同じ週にはトランプ氏との首脳会談が中止となり、ホワイトハウスがロシアの２大石油企業に制裁を科していた。

記者団から追加制裁の実施について問われたトランプ氏は、「いずれ分かる」と答えた。