引っかけてスパッとカット！

クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Scythe Blade」は、わずか8gのチタン製ミニナイフ。鎌のようなカーブ刃で切断力を高め、従来の小型ナイフにありがちな“切りにくい”や“力が入らない”といった課題を解決。

どこでも邪魔にならないので、玄関に置いておけば通販の段ボールの瞬時開封から、キャンプでのロープ処理まで幅広く活躍してくれます。

カーブブレードがスパッと切れるヒミツ

「Scythe Blade」は鎌に着想を得たカーブブレードで切れ味と小型さを両立したユニークなミニナイフ。刃先が対象物にひっかかるので、引く動作で効率的に力を伝えることができるのが特長。

ブレードの開閉時はしっかりとロックされるので、誤って刃が飛び出したり傾いたりする心配もないそうですよ。

チタンで超軽量・高耐久

本体は圧倒的な耐食性（錆びにくさ）や耐久性を誇るチタン製。水や汗などでも錆びる心配は無用。そして本体重量はわずか8gという軽量小型さで、持ち運びやすさは言うまでもありません。逆に紛失には注意かも。

日常からアウトドアまで

日常では通販で届いた段ボールの開梱や商品タグの切断などに便利。刃も短いので中の荷物を傷つける心配も少ないのがいいですね。

アウトドアではロープや釣り糸の切断などといった作業から、

その気になればフェザースティック作りにも。小さいながらも活躍シーンは多そうです。

執筆時点では一般販売予定価格から400円OFFの4,060円（税・送料込）とお手頃でした。おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックを。

※注：小型でも目的外での刃物所持は法令違反になる場合があります。日常的な持ち歩きは非推奨な点にはご注意ください。

