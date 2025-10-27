鎌みたいなカーブ刃が強い。8gのチタン製ミニナイフ、通販段ボールもサクッと退治
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
引っかけてスパッとカット！
クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Scythe Blade」は、わずか8gのチタン製ミニナイフ。鎌のようなカーブ刃で切断力を高め、従来の小型ナイフにありがちな“切りにくい”や“力が入らない”といった課題を解決。
どこでも邪魔にならないので、玄関に置いておけば通販の段ボールの瞬時開封から、キャンプでのロープ処理まで幅広く活躍してくれます。
カーブブレードがスパッと切れるヒミツ
「Scythe Blade」は鎌に着想を得たカーブブレードで切れ味と小型さを両立したユニークなミニナイフ。刃先が対象物にひっかかるので、引く動作で効率的に力を伝えることができるのが特長。
ブレードの開閉時はしっかりとロックされるので、誤って刃が飛び出したり傾いたりする心配もないそうですよ。
チタンで超軽量・高耐久
本体は圧倒的な耐食性（錆びにくさ）や耐久性を誇るチタン製。水や汗などでも錆びる心配は無用。そして本体重量はわずか8gという軽量小型さで、持ち運びやすさは言うまでもありません。逆に紛失には注意かも。
日常からアウトドアまで
日常では通販で届いた段ボールの開梱や商品タグの切断などに便利。刃も短いので中の荷物を傷つける心配も少ないのがいいですね。
その気になればフェザースティック作りにも。小さいながらも活躍シーンは多そうです。
執筆時点では一般販売予定価格から400円OFFの4,060円（税・送料込）とお手頃でした。おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックを。
※注：小型でも目的外での刃物所持は法令違反になる場合があります。日常的な持ち歩きは非推奨な点にはご注意ください。
＞＞【鎌型×チタン】わずか8g！カーブした刃が驚異の切断力を生む、超小型軽量ナイフ
