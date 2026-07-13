先月、大阪市都島区で起きた強盗傷害事件で、逮捕された男らはコカインの取引目的で男性と会いボディーチェック後に暴行に及んでいたということです。 強盗傷害の疑いで逮捕された清水辰彦容疑者（30）は山下雄大被告（23）と共謀し、先月13日、都島区の路上で、男性（24）を警棒のようなもので殴るなどして重傷を負わせ、現金約550万円が入ったバッグを奪った疑いがもたれています。 警察によりますと、清水容疑者らは「