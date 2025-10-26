【殿堂入り】クックパッドで人気！簡単&美味でつくれぽ2900件超え「かぶのしょうが焼き」

旬のかぶのおいしい食べ方を発見！

秋の深まりとともに甘みを増していく旬のかぶ。煮物やサラダ、スープの具に活躍する野菜ですが、今回は定番の調理法にはないおいしさを楽しめる新しい食べ方「しょうが焼き」をご紹介します。簡単でおいしく仕上がる！ と、3000件近いつくれぽが寄せられている殿堂入りレシピです。

つくれぽ2,900件超の人気レシピ「かぶのしょうが焼き」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：火加減は「強火」で！



ポイント2：火を通しすぎないように意識する！



生でも食べられる野菜なので、軽く焦げ目がつくまで強火で焼くのがおいしく仕上げるポイント。短時間で焼き上げれば、水分が出てベチャつくことなく、香ばしい焼き上がりを楽しめます。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「簡単！おいしい！お箸が止まりません」「初めての新しい食べ方、とてもおいしくいただきました」といった声がたくさん届いています。

かぶのやさしい甘みとしょうがの香りで、かぶがあっという間にお腹に消えていく一品。肉料理の付け合せのほか、あと1品ほしいという時にも重宝するレシピです。今が旬のかぶをおいしく食べる方法のひとつとして、ぜひ試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

