·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È°ìÅÙ¤Ï»×¤¤Î±¤Þ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¡Ö¥¯¥é¥ÖÍ³Èþ¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Þ¤ò40Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤ë°ËÆ£Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÁÇ´é¤ä½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãø½ñ¡ØÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÃË¡¢Áª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½÷ - ¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤Î¼ÂÁ©Åª¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§ÏÀ¡×¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
【書影】銀座クラブのオーナーママが見つめていた〈男女の素顔〉を解説！伊藤由美『選んではいけない男、選んではいけない女 - 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』
* * * * * * *
¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤â°¤¯¤Ê¤¤¡©¡½¡½¿È¸µÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ë°Â¿´¤Ê½Ð²ñ¤¤
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Öº§³è¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼çÎ®¤Ï¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸ÅÅµÅª¡×¡Ö¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¤Ê¤ê·ëº§¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤ä²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¡¢¿ÆÀÌ¡¢À¤ÏÃ¾Æ¤¤ÊÃÎ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÅÙ¡¢²ñ¤¦¤À¤±²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÁ¦¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
Ãç²ð¼Ô¤«¤é°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡Ö¸å¤Ï¼ã¤¤¿ÍÆ±»Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢£²¿Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ù¥¿¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ß¡¢Ãç²ð¼Ô¤ä¿Æ¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤Ïº£¤â·òºß
¡ÖÎø°¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Îø°¦·ëº§¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ï¡Ö¾ò·ï¤¬Àè¤Ç¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤·ëº§¡×¤Ë¤â»×¤¨¤Æ·É±ó¤·¤¿¤ê¡¢Äñ¹³´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢º£¤âº§³è¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ç¸À¤¦¾å»Ê¤ä¿ÆÀÌ¤ÎÌò³ä¤ò¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡½¡½¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤Ï¡Ö¸½ÂåÈÇ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤Ïº£¤â·òºß¡£·è¤·¤Æ¸ÅÅµÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´ºàÎÁ
½¾Íè¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ë¤»¤è¡¢º£¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤¬²ðºß¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ä¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤À©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¥½¨¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸«¹ç¤¤¤ò»ÅÀÚ¤ëÃç²ð¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î¿È¸µ¤¬¤¤Ã¤Á¤êÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾ò·ï¤ä·ÐÎò¡¢»ö¾ð¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤È¡£¤·¤«¤â¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Ãç²ð¿Í¤Ï¤Û¤Ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Âç¤é¤«¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¸µÊÝ¾Ú¤Î¤Ê¤¤¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤âËÜ¿ÍÇ¤¤»¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¦·ëº§¤·¤¿¤¤É÷¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¼Â¤ÏÍ·¤ÓÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆÈ¿È¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÇ¯¼ý¤â¿¦¶È¤â·ÐÎò¤â¡¢¤¼¤ó¤Ö¥Ç¥¿¥é¥á¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Ãç²ð¼Ô¤¬¿È¸µ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ª¸«¹ç¤¤¡¢¡ÖÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ä¡Ö½êÆÀ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ²ñ¤Ç¤¤Ê¤¤·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ï¡¢ÁêÀ¤¬¹ç¤¦¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤òµ¤¤ËÆþ¤ë¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÇÁ±¼ê
¿È¸µ¤Î³Î¤«¤Ê¿Í¤È¤À¤±½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
´õË¾¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤À¤±½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
¿¿·õ¤Ë·ëº§¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
ËÜµ¤¤Ç·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¹ç¥³¥ó¤Ç¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¡×¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇÁ±¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
