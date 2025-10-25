9月19日、東京・北区の自宅マンションが火災にあったタレントの林家ペー・パー子。自宅全焼から1カ月。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が「赤羽警察に保護された」ことでも話題になったパー子の現状に迫った。

【映像】林家パー子さんの「火傷」の跡

全焼してしまった林家の自宅は“終の棲家”にする予定だったという。火災から1カ月。2人とも高齢ということもあり、後片づけがなかなか進んでいない。

火災が発覚したのは９月19日の午後1時ごろ。目撃者から「黒い煙が出ている」と通報があり、ポンプ車など29台が出動する事態に。30平方メートルほどが焼けたが、およそ２時間で火はほぼ消し止められた。

パー子は指にやけどをしたものの大きなケガはなかったという。だが、家財のほとんどが焼けてしまった。

失ったものは家や思い出だけではない。医師から診断を受けていないが、実はパー子には認知症の兆候があり、火災後に進行している傾向があるという。

火災直後、2人は別行動となり、パー子は親戚の家にいるものと思われていたが、赤羽警察に保護されていた。

当時について、林家ペーは「急いで警察に行ったが、パー子は保護されている認識がなく、『え？どうしてきたの？』みたいな。びっくりした」と振り返り、「そういうことがあって…火事の後遺症。本人も自覚していて『私認知症かな？』って。自覚できるからまだまともなのかな？」と笑顔で話した。

さらに林家ペーによるとこんなことも。

「今の部屋に引っ越して、初めて泊まった次の朝、パー子が『あれ？今日どこで泊まるのかな？』って。『自分の家なんだから』に『え？』みたいな」

現在は近くの一軒家を借りて、夫婦一緒に暮らしているという。

（『ABEMA NEWS』より）

