143万再生され猫好き界隈で話題になっているのは、ママさんが作ったごはんに対する愛猫の反応。まさかの行動に、視聴者からは「愛らしい以外のなにものでもないです」「好きすぎるwww」「悪気ないからたまらないですよね」などのコメントが集まっています。

【動画：1日かけて煮込んだ『ママ渾身のカレー』に……猫が見せた『まさかの行動』】

1日かけて煮込んだ「カレー」なのに

Instagramアカウント「ポムちゃんです」に投稿されたのは、ママさんが腕によりをかけて作ったカレーに対するスコティッシュフォールドのポムちゃんの反応。おしゃれな器に盛られたカレーからは、きっとおいしそうな香りがしていたはずですが…？

ポムちゃんはカレーを見るなり、すぐさま手でテーブルの表面をかきかきし始めたといいます。猫のかきかきといえば、トイレのあと。ニオイを消すために砂をかける仕草そのものだったとのことです。カレーなのに…。

ひたすら砂をかけ続けるポムちゃん

ポムちゃんはせっせと砂をかける仕草を続けたかと思うと、再びカレーに近づいてくんくん。「まだニオイがする」と思ったのか、かきかきを再開させたそうです。ポムちゃんにとってはトイレに似たニオイだったのでしょうか。

ポムちゃんがカレーの香りを「トイレのニオイに似ている」と判断した可能性もありますが、猫のかきかきには「あとで食べたいから隠しておこう」という意味もあるそうです。ポムちゃんがカレーを「おいしそう！」と思った可能性も否定できませんね。

食事をそばで見守るポムちゃん

ポムちゃんは、いつも人間の食事の時間になると我先にと席につくのだそうです。ときどきペロリと舌を出して食事を眺めているとのこと。ポムちゃんは人間の食事の光景や香りに慣れている様子なので、やはりママさん渾身のカレーも「おいしそう」と思っていたかもしれません。

カレーに近づいたりテーブルに近づいたりすることはあっても、人間の食事には触れないポムちゃん。とてもお行儀の良い猫ちゃんのようです。

ポムちゃんのカレーに対する反応を見届けた視聴者からは「ママが食べてるとこみてどんな顔するのかみたい」「なんとも言えないこの空気感にツボりました」などのコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「ポムちゃんです」には、料理上手なママさんの食事を前にしたポムちゃんの姿や、のんびり過ごす可愛いポムちゃんの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ポムちゃんです」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。