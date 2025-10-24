吉田麻也、日本代表のブラジル撃破に驚き！W杯では「ベスト8の準備ができている」と期待大

14日に日本代表は、ブラジル代表を相手に歴史的な勝利を挙げた。

現在MLS（アメリカ1部）のロサンゼルス・ギャラクシーに所属する元日本代表DF吉田麻也が、FIFAのインタビューに応じ、今の日本代表について語った。

元日本代表キャプテンは「僕は日本代表として100試合以上に出場しましたが、ブラジルは間違いなく僕が対戦した中でベストチームでした」と自身の経験を話した上で、「日本が勝ったなんて信じられませんでした！」と、日本のブラジル撃破に驚いた。

同選手は続けて「ブラジルは以前ほど強くないかもしれませんが、それでもブラジルです。彼らは3失点を受け入れるチームではありません。ブラジルはディフェンスラインとGKのポジションで新しい選手をテストしていましたが、日本にも負傷した選手が何人かいました」と語った。

ワールドカップ3大会に出場した吉田。出場したいずれの大会も、目標に掲げていたベスト8進出を果たせなかった。

日本代表として126試合に出場し、2022年のワールドカップではキャプテンマークを巻いた吉田の目にも、今の日本代表がベスト8の壁を打ち破れる実力があると映っているようだ。

「彼らはベスト8の準備ができていると思います。選手のメンタリティも準備万端だと感じています。今の日本代表選手のほとんどは、前回のワールドカップでプレーし、UEFAチャンピオンズリーグなど欧州で様々な経験をしています。しかし、どのチームも浮き沈みを経験します。ブラジルも、（カルロ・）アンチェロッティ監督がいる今、彼らは残りの8カ月で別のチームになる可能性を秘めています」

なお、日本代表は11月にホームでガーナ代表、ボリビア代表との国際親善試合を行う予定だ。