https://ian.sh/fia
We became an admin in the Fédération Internationale de l'Automobile's driver categorisation system, which allowed us to access the PII and password hashes of any rated driver, including Max Verstappen. 🏎️https://t.co/vdX7OegqmW— Ian Carroll (@iangcarroll) October 22, 2025
¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦seats.aero¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ð¥°Êó¾©¶â¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶½Ì£¿¼¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ian carroll
https://ian.sh/
F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖFIA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£FIA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏËèÇ¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½Ð¿È¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅö¶É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢È¯¹Ô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥ì¡¼¥¹¤ÇÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢½ñÎà¿³ºº¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥Ö¥í¥ó¥º¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤Î4ÃÊ³¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢FIA¥Ý¡¼¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥í¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Æ¥´¥êÊ¬¤±¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¾Ú¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¹¹¿·¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÃ±½ã¤ÊHTTP PUT¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯¸«¡£
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤Ãæ¿È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿JSON¤Ë¤Ï¡ÖID¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¡ÖÀ«¡×¡ÖÌ¾¡×¡ÖÌ¾Á°¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¡ÖÀÊÌ¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó¡×¡ÖÌò³ä¡×¡Ö¹ñ¡×¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡×¡Ö¥µ¥Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Í¾Ê¬¤ÊÃÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÌò³ä(roles)¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸¢¸Â¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡¢JavaScript¤òÄ´¤Ù¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´ºº¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äFIA¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥¤¥È´ÉÍý¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÌò³ä¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ºÇ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ï¡Ö´ÉÍý¼Ô(admin)¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ËPUT¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÆâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥í¥ë»á¤¬admin¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤³¤íÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤ËÆ°ºî¤·¡¢¥µ¥¤¥È´ÉÍý¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¹¹¿·¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÇ§¾Ú¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¥µ¥¤¥È´ÉÍý¼ÔÍÑ¤ÎÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÅþÃ£¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ï¥Ã¥·¥å¤ä¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢ÍúÎò½ñ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¼±ÊÌÍÑ¾ðÊó(PII)¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
°Ê²¼¤Ï¥¥ã¥í¥ë»á¤¬¼¨¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó»á¤Î¾ðÊó¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¤³¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¤ÈLinkedIn·ÐÍ³¤ÇFIA¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÅÁÃ£¡£¥¥ã¥í¥ë»á¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿FIA¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¥µ¥¤¥È¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²½¤·¡¢ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï°ìÀÚ¼ê¸µ¤Ë¼èÆÀ¤»¤º¡¢¥Æ¥¹¥È¤ËÍÑ¤¤¤¿¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇË´þ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥í¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»öÎã¤ÏFIA¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÈ¼åÀ¤Î1¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£