動物が苦手で猫をお迎えすることに大反対だったという旦那さんの現在の姿が話題です。動画には「読んでたらほっこりしてニヤけた」「猫にかかれば動物嫌いもイチコロですよね」等のコメントが寄せられ18.6万回以上再生されているようです。

【動画：動物が苦手で『猫を飼うのに大反対していた旦那』→猫をお迎えすると…】

猫を飼うことを反対していた旦那さん

Instagramアカウント「HAO&IO [はおいお]」に投稿されたのは、猫を飼うことに大反対だった旦那さんの現在の姿です。動物が怖くて苦手だったという旦那さん、実際に猫ちゃんをお家で飼い始めてみると…？

なんと猫ちゃんをなでている姿が！今では毎日猫ちゃんと触れ合っていて、すっかり猫ちゃんのとりこになってしまったそう。

今ではすっかり仲良しに

旦那さんはいつも猫ちゃんを気にして、こまめにお世話もしてくれているのだとか。しかし動物が得意になったわけではなく、うちの子限定なんだそう。

猫ちゃんも旦那さんの愛情を感じて、旦那さんにすりすりしたりと懐いているそうです。猫ちゃんとの仲良し自慢をしてくる旦那さんを、奥さんも微笑ましく見守っているとのことでした。

2匹の猫ちゃん達

そんな飼い主さん宅には、はおくんといおくんという2匹の猫ちゃんがいるといいます。後からいおくんをお迎えしたようで、はおくんは最初は警戒していたそう。

しかし、いおくんの方はシャーをされても気にせずマイペースで、結果的に1日で仲良くなれた相性抜群な2匹だったのだとか。今ではいおくんがはおくんの毛づくろいをしてあげることもあるほど仲良しだそうです。

最初にご紹介した投稿は18.6万回以上再生され「読んでたらほっこりしてニヤけた」「猫にかかれば動物嫌いもイチコロですよね」「どっちも幸せそうでなにより！」等のコメントが寄せられ、猫ちゃんと旦那さんの様子に心が温かくなった方が続出したようでした。

Instagramアカウント「HAO&IO [はおいお]」では、はおくんといおくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。2匹の仲の良さにも癒されると話題です。

