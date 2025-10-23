【芸能界クロスロード】

「紅白」の司会者が発表された。男性は3年連続3回目の有吉弘行が務める。

NHKを含め民放各局で番組を持つ好感度タレント。そつない司会は安心感もあるが、紅白になると緊張もあるのか、小気味のいいしゃべりも湿りがち。

前任者、内村光良や大泉洋のようにアドリブは利かないし毒もない。民放では後輩相手に予定調和で吐く毒も、付き合いの薄い歌手の前で、しかも生放送。録画のように「直し」ができないのも少なからず影響しているように思える。

「紅白」の司会は基本的にNHKへの貢献度が最優先される。その点で見れば、長寿番組「家族に乾杯」の笑福亭鶴瓶や「ブラタモリ」のタモリは最適任者。以前、賑やかしで2人揃って「紅白」に出たことはあるが、司会は「やるはずない」という声がもっぱらだ。

消去法でNHKの「突撃！カネオくん」の司会を6年間担当している「有吉しかいない」というわかりやすい構図？ 結局、2人の女性司会者が目玉ということだろう。

3年連続で司会を務めた橋本環奈は予想通り外された。ヒロインを務めた朝ドラ「おむすび」の平均世帯視聴率は13.1％と惨敗。放送中には他の仕事の都合でヒロインが1週間出演しない珍事もあれば、事務所スタッフへのパワハラ、中川大志との熱愛報道もあった。朝ドラ放送中にこれだけゴシップがあふれたヒロインも珍しい。決定的なスキャンダルにはならなかったが、ジワジワとボディーブローのように効きダメージとなった。4月期ドラマ「天久鷹央の推理カルテ」は振るわず。9月公開の映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」も伸びなかった。

橋本に代わって選ばれたのが今田美桜。朝ドラ「あんぱん」の好演で好感度は上昇一途。上半期CM起用社数も15社で3位。来年の1位の座も見えてきた。今田と一緒に司会者に選ばれたのが、マルチ女優のレジェンド・綾瀬はるか。6年ぶり4回目の登場は珍しいが、NHKへの貢献度は群を抜く。今年も大河「べらぼう」のナレーションを担当、ドラマ「ひとりでしにたい」に主演と、NHKとは相思相愛の関係。

橋本がミスのない完璧な司会だっただけに、過去にミスした経験もある綾瀬と、初司会の今田に一抹の不安を指摘する声もあるが、放送関係者はこう話す。

「女優が慣れない司会でミスするほうが自然。美人女優のミスなら批判よりも話題になる。仮にミスしてもNHKの鈴木奈穂子アナがフォローできる」

今年の司会の目玉は今田・綾瀬の新旧好感度女優の2人。コーナーごとに替える衣装も見どころ。ビジュアルを楽しむのも一興か。

2人はひと回り違いの丑年生まれ。活動形態も似ていることもあり、今後の動きも気になるところ。

来年の綾瀬は是枝裕和監督の「箱の中の羊」に主演。お笑いコンビ“千鳥”の大悟と夫婦を演じる。一昨年の「リボルバー・リリー」では女スパイに挑み、昨年はロードムービー「ルート29」に主演。今度は夫婦と目まぐるしく役が変わる綾瀬。まだ女優としては迷走しているように思える。

綾瀬の背中を追う今田は朝ドラ後の女優活動をセーブ。年末公開の福山雅治主演映画「ラストマン」に出演しているが、主演は来年配信の韓国ドラマに出演が伝えられているのみ。

「各局から主演ドラマのオファーが殺到している」といわれる今田にはまだ余裕すら感じる。綾瀬もうかうかできない。

（二田一比古／ジャーナリスト）