このコラボ、待ってたーーーッ！【ユニクロ × JWA】主役級の可愛さ♡「秋冬アイテム」
おしゃれさん待望の【ユニクロ】×【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】の新作コレクションがついに解禁！ フェアアイル柄がコーデの主役になるセーターから刺繍ロゴがさりげなくポイントになったグッズまで、この秋冬を大人可愛く彩ってくれるアイテムが勢揃い。サイズ欠け・色欠けしてしまう前にチェックしたい狙い目アイテムを紹介します。
絶妙な配色のフェアアイル柄が主役になるセーター
【ユニクロ】「フェアアイルクルーネックセーター」\3,990（税込）
統一感と主役級の存在感を絶妙な配色で両立させた、秋冬らしいフェアアイル柄のクルーネックセーター。ベージュ・ピンク・オリーブの3色がラインナップされています。ショート丈のボックスシルエットで、タックインせずとも好バランスに仕上がるのが嬉しいポイント。裾にはスリットも入っているため、シャツとのレイヤードやボリューミーなボトムスとのコーデも楽しみやすいはず。
落ち感が美しいワークテイストなカーブシルエットパンツ
【ユニクロ】「カーブパンツ」\4,990（税込）
旬のカーブパンツも本コレクションにお目見え。ひざにダーツ切り替えを入れて立体的に仕上げたカーブシルエットが、コーデのトレンド感を高めてくれそうです。コットンとレーヨンをブレンドした素材により、キレイな落ち感にこだわっているのが魅力。大きめのヒップポケットに加えて右太ももにはペインターポケットと、ワークテイストなディテールにも注目を。
足元から秋冬コーデを彩るヒートテックソックス
【ユニクロ】「ヒートテックデオドラントソックス」\590（税込）
吸湿発熱や保温機能に定評があるヒートテック素材のソックスも、本コレクションでは秋冬コーデを華やかに飾るデザイン性の高いものがずらり。深い秋色のシックな配色ボーダー柄は、足元からちらりと覗かせるだけでシンプルコーデの物足りなさをカバーしてくれそうです。「JWA」のロゴ刺繍があしらわれており、高見えにも期待できます。
ヴィンテージに着想を得た高発色の大判トートバッグ
【ユニクロ】「キャンバストートバッグ」\3,990（税込）
ヴィンテージから着想を得て誕生した、キャンバス素材の大ぶりなトートバッグ。ボディとハンドルの色味を変えた配色デザインと発色豊かなカラーが、一点投入で主役級の存在感を放ちます。容量21Lの大きめサイズに内側はファスナーポケットが付いており、収納力にも期待できそう。肩がけするほか、キャンバス地の風合いを活かしてクラッチバッグのように持つのもアリかも！
