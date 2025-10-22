カツカレーから髪の毛、店員が客を疑い逆ギレ 「どうやってカツの中に髪を仕込むのか!?」怒りの退店、ある女性の回想

外食先で食べ物に異物が入っていたら、食欲も失せる。せめて作り直してもらいたいところだが、店員に逆ギレされたというエピソードが寄せられた。投稿を寄せたのは大阪府の40代女性。それは10年くらい前、あるカレー店での出来事だった。

会社の近くにその店ができたため、女性は昼休憩に一人で訪れ、「カツカレー」を注文した。順調に食べ進めていたのだが、半分食べたあたりで異変があった。（文：長田コウ）

「店員は、私の髪が黒髪であること、長いことを指摘し始めました」

「なんととんかつの真ん中（肉の間）から長い髪の毛が！慌てて食べるのを止め、一旦そこにいた店主と思われる店員に『髪の毛がカツの真ん中からでてきた』ことを伝えました」

カレーは半分残っており、明らかにカツの真ん中から髪の毛が出ている状況だった。しかし、店員は謝罪もなく、「不機嫌そうにそれを一旦厨房へ回収してしまった」のだ。5分ほど待たされた後、驚くべきことに店員はその食べかけのカレーを再び女性の前に持って来て「本当にカツの中からでてきましたか？」と確認してきたという。

「どう見てもそのカツの真ん中から髪の毛はでています。しかし店主は、今度は私の髪が黒髪であることと、長いことを指摘し始めました。 そう、この店主は私が自身の髪をカツの真ん中に入れて苦情を言っているという形にしたかったようなのです（どうやってカツの中に髪を仕込むのか!?）」

納得のいかない女性が「えっ⁉」と聞き返すと、店員の逆ギレが始まった。

「『じゃあ、また新しいカレーを持ってくればいいんですかっ⁉』と怒鳴り始めた」

これ以上話しても無駄だと悟った女性は、「もういいです」と店を出た。なお、店は前払い制だったため、料金はしっかり取られたまま。「お代は結構です」の一言もなかったという。

当時はSNSが今ほど盛んではなかったため、女性は本店の窓口に苦情メールだけ送ったそう。しかし、そのメールも無反応で女性は呆れてしまった。あまりの出来事に、10年経った今でも思い出すことがあるということだった。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1