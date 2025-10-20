セブン、数量限定「宇治抹茶スムージー」10月24日登場 万博開催時に話題の抹茶スムージーが全国へ
【モデルプレス＝2025/10/20】セブン‐イレブン・ジャパンは、大阪・関西万博でも話題になった人気のスムージー「宇治抹茶スムージー」を、10月24日（金）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次、数量限定で発売する。
大阪・関西万博のセブン‐イレブン西ゲート店、ウォータープラザ店では、今年7月後半の販売数が店舗連日合計で1,000杯を超えるなど大きな反響があったセブンカフェ スムージー。中でも1番人気だったのが「香り広がる 抹茶スムージー」。万博開催時はこの2店でしか購入できなかった抹茶を使用したスムージーが、今回はさらに美味しくなって全国のセブン‐イレブンで発売される。
そんな「宇治抹茶スムージー」は、抹茶の中でも特に人気のある「宇治抹茶」の濃厚な味わいと上品な香り、そして全体の鮮やかなグリーンの色味が特徴の一杯。
原料の宇治抹茶は、創業164年の歴史を持つ京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用することで質にこだわり、国内外で高まる抹茶ブームと健康志向の両トレンドに応える商品に仕上げている。（modelpress編集部）
価格：371円（税込400.68円）
発売日：10月24日（金）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定商品
